Zumba kids - sposób na sobotnią nudę

Jeśli szukasz dla swojego dziecka zajęć, które oderwą je od telefonu i pozwolą wyzwolić drzemiącą w nim energię, to koniecznie zapoznaj się z propozycją ZUMBA KIDS. To połączenie rytmicznych ruchów, gimnastyki i choreografii do znanych hitów. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe.

ZUMBA KIDS to doskonały sposób na połączenie aktywności fizycznej z dobrą zabawą. Ćwiczenia pod postacią tańca to wspaniała alternatywa dla klasycznej gimnastyki. Zumba dla dzieci została opracowana tak, by milusińscy czuli się jak najlepiej podczas wykonywanych grupowo układów. Często dla urozmaicenia zajęć wprowadza się gry i zabawy taneczne, które szczególnie wzbudzają zainteresowanie uczestników. Zumba dla dzieci ma przede wszystkim stanowić formę niewymuszonej przyjemności, która dodatkowo korzystnie wpływa na rozwój. Ćwicząc w grupach, uczestnicy ponadto poznają się z rówieśnikami, umacniając więzi społeczne, które także są niezwykle istotne na każdym etapie życia. Zajęcia standardowo odbywają się w każdą sobotę, w sali fitness Lodowiska Helena, z podziałem na grupy wiekowe. Jednak w sobotę, 9 grudnia, zajęcia wyjątkowo odbędą się w sali fitness Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68. – 10:00 – grupa młodsza, dzieci w wieku od 4 do 6 lat – 11:00 – grupa starsza, dzieci i młodzież w wieku od 7 do 12 lat Koszt jednorazowego wejścia na zajęcia wynosi 18 zł, a cena karnetu upoważniającego do wejścia 4 razy w miesiącu to 60 zł. Bilety dostępne są w kasie. Zachęcamy także do zapoznania się harmonogramem oraz skorzystania z pozostałych zajęć organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – poznaj szczegóły.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu