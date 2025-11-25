Zwierzogród 2 w Światowidzie

Inteligentna, emocjonalna i bardzo zabawna opowieść o tym, jak trudno być zespołem – i jak wiele warte są prawdziwe partnerstwo i zaufanie. „Zwierzogród 2” od 26 listopada w Kinie Światowid.

Detektywi Judy Hops i Nick Bajer depczą po piętach pewnemu nieuchwytnemu gadowi, który zjawia się w mieście ssaków i wywraca je do góry nogami. Aby rozgryźć tę sprawę, policjanci muszą buszować incognito po nieznanych im dzielnicach, których mroczne realia wystawią na próbę ich partnerski układ.

Reżyser: Jared Bush, Byron Howard

Produkcja: USA 2025

Czas: 110 min

