Zwycięstwo i porażka elbląskich czwartoligowców

Rezerwy Olimpii na mecz z Motorem Lubawa „weszły razem z bramą”. Wydawać się mogło, że po kwadransie z gospodarzy nie będzie co zbierać. Tymczasem końcówka meczu okazała się nerwowa. Po meczu z Huraganem Morąg Concordia straciła kolejne punkty do lidera IV ligi.

Zabójczy kwadrans rezerw

Niecały kwadrans potrzebowali piłkarze rezerw Olimpii Elbląg, żeby prowadzić w Lubawie, z tamtejszym Motorem 3:0. I maszynka strzelecka się zacięła. Młodzi Olimpijczycy stworzyli sobie jeszcze kilka doskonałych sytuacji do podwyższenia rezultatu. Brak skuteczności mógł się zemścić w drugiej części spotkania. Po pierwszej połowie, kiedy Olimpijczycy zagrali chyba najlepsze 45 minut w tym sezonie, gospodarze zdołali dojść do głosu. Efektem były dwie bramki i nerwowa dla żółto-biało-niebieskich końcówka. Ostatecznie jednak podopieczni Karola Przybyły trzy punkty zabrali do Elbląga.

Motor Lubawa – Olimpia II Elbląg 2:3 (0:3)

Bramki dla Olimpii II: 0:1 – Branecki (4. min.), 0:2 – Szantyr (6. min.), 0:3 – Kozera (12. min.), dla Motoru: Szymański, Zasuwa

Olimpia II: Szymonowicz – Wierzba, Baranowski, Begier, Kazimierowski, Szantyr, Łabecki (80' Płaza), Kottlenga, Pokrywka (70' Winiarski), Kozera, Branecki (75' Gorzycki, 90' Kucharzewski)

Conccordia traci dystans do lidera

Nie udał się Concordii wyjazd do Morąga. Pomarańczowo – czarni musieli spotkanie z Huraganem wygrać, żeby nie stracić dystansu do liderującego Jezioraka. Tymczasem... W drugiej części meczu gospodarze wyszli na prowadzenie po bramce Adriana Wasiaka. Goście mimo kilku dogodnych sytuacji nie zdołali zdobyć choć jednego punktu. Ich strata do pierwszego miejsca zwiększyła się do pięciu punktów. Mecz z liderem – iławskim Jeziorakiem już w następnej kolejce.

Huragan Morąg – Concordia Elbląg 1:0 (0:0)

Bramka: 1:0 – Wasiak (63. min.)

Concordia: Leszczyński – Piech (64' P. Pelc), Szawara, Lewandowski, Bukacki, Drewek, Skierkowski (62' Kruczkowski), Tomczuk (87' Błaszczyk), Szmydt, Łęcki (74' Nestorowicz), M. Pelc

Polonia Iłowo – Zatoka Braniewo – mecz w niedzielę