Zwycięstwo na inaugurację

Dziewczyny z Hanzy Elbląg same zrobiły sobie mikołajkowy prezent. Na inaugurację II ligi futsalu pokonały w Gdańsku drugą drużynę AZS Uniwersytetu Gdańskiego.

W niedzielę (6 grudnia) piłkarki nożne Hanzy Elbląg zainaugurowały rozgrywki w II lidze futsalu. Po ubiegłotygodniowym dobrym występie w turnieju o Wojewódzki Puchar Polski można było mieć umiarkowanym optymistą co do inauguracji. W pierwszej kolejce elblążanki zmierzyły się w Gdańsku z drugą drużyną AZS Uniwersytetu Gdańskiego.

- Początek meczu był trudny dla elblążanek, akcje nie wyglądały tak jakby sobie tego życzyły dziewczyny, ale śmiało można to tłumaczyć tym, że to było przecież ich pierwsze spotkanie ligowe. Stracenie pierwszej bramki skłoniło je do odbicia piłeczki I tak się zaczęło gonienie wyniku, dziewczyny na drugą połowę schodzily przy stanie 3:2.Druga połowa to już był koncert bramek. Cios za cios, jednak w końcowym rozrachunku to elblążanki sercem do gry przeważyły szalę zwycięstwa na swoją korzyść - poinformowali nas klubowi działacze

Ostatecznie elblążanki wygrały 7:6 i zajęły foteli lidera po pierwszej kolejce. Na listę strzelczyń wpisały się Nina Michalska (trzykrotnie), Karolina Depka (dwukrotnie), Dorota Proch i Aleksandra Laskowska.

Za tydzień w Tczewie Hanza będzie miała okazje zrewanżować się Pogoni za półfinałową porażkę z ubiegłego tygodnia. Naprzeciw elblążanek stanie świeżo upieczony zdobywca Wojewódzkiego Pucharu Polski, z którym elblążanki przegrały 4:5.

Hanza Elbląg – AZS UG II Gdańsk 7:6 (3:2)

Bramki dla Hanzy: Michalska (x3), Depka (x2), Proch, Laskowska

Hanza: Czerwińska, Proch, Depka, Michalska, Klonowska, Laskowska, Lublewska, Markowska, Denka, Śliwińska