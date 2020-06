Życiowy sukces Lidki Czarneckiej

16-latka z Elbląga została brązową medalistką Mistrzostw Europy w Szachach. To największy sukces w historii elbląskich szachów kobiecych.

Lidia Czarnecka z Elbląga wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Europy w szachach szybkich (grupa C 1700-2000 FIDE turniej mieszany open). Europejskie Mistrzostwa odbywały się online. Udział w nich wzięło około tysiąc zawodników w tym elblążanka. Nastolatka z Elbląga zdobyła brązowy medal zdobywając 6 pkt. Wyprzedziły ją Mariam Tevzadze (7 pkt złoty medal), Sofiia Hryziova (6.5 pkt, srebrny medal). To już kolejny sukces Lidki Czarneckiej na międzynarodowych arenach. Przypomnijmy, do tej pory elblążanka zdobyła 12. miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów w Bratysławie w 2019 roku. Lidia dziękuje klubowi, szkole, trenerowi i swoim kibicom.