Beniaminek zawita do Elbląga

Szczypiorno Kalisz to rywal elblążanek w 13. kolejce rozgrywek. Beniaminek Orlen Superligi Kobiet nie zaznał w tym sezonie jeszcze smaku zwycięstwa za trzy punkty i to Start będzie faworytem w środowym spotkaniu - My się nie obawiamy tego pojedynku, wygląda na to, że jesteśmy na fali wznoszącej. Jeśli utrzymamy swój poziom z ostatniego meczu z Galiczanką, to jestem spokojny o wynik - powiedział trener Roman Mont.

Piłkarki ręczne Startu wróciły na zwycięską ścieżkę, po tym jak w Łańcucie pokonały Galiczankę Lwów. Po tym zwycięstwie drużyna awansowała na szóste miejsce w tabeli i w środę (24 stycznia) będzie się chciała umocnić na tej pozycji. Wydaje się, że szansa na to jest spora, bowiem kolejny przeciwnik nie radzi sobie dobrze w najwyższej klasie rozgrywkowej i do tej pory zdobył zaledwie dwa punkty. Premierowe zwycięstwo w Orlen Superlidze Kobiet kaliszanki wywalczyły w 7. kolejce, kiedy to pokonały po rzutach karnych jarosławianki.

Słabe wyniki w lidze skutkowały zmianą trenera. Na przełomie roku podziękowano Łukaszowi Kobusińskiemu i na jego miejsce zatrudniono Szweda Pethera Krautmeyera. Zakontraktowano także nową rozgrywającą z Czarnogóry Brankę Konatar. Po wznowieniu rozgrywek kaliszanki zmierzyły się z wicemistrzem i brązowym medalistą i w obu meczach musiały uznać wyższość przeciwnika. Zawodniczki beniaminka mają nadzieję na przełamanie i szansy tej upatrują w środowym meczu w Elblągu. - Dobra obrona i skuteczna gra w ataku będzie kluczem do zdobycia trzech cennych punktów, których niewątpliwie potrzebujemy. Jesteśmy coraz lepszą drużyną i chcemy to zaprezentować już w najbliższą środę - mówiła kaliska rozgrywająca Daria Miłek.

Gospodynie będą chciały pokrzyżować im plany i zwyciężyć z nimi po raz drugi w tym sezonie. W pierwszej rundzie elblążanki wygrały w Kaliszu 32:26. Warto wspomnieć, że od tego sezonu w zespole Szczypiorna gra bardzo dobrze znana w Elblągu Sylwia Lisewska, która w 2017 roku wywalczyła ze Startem brązowy medal mistrzostw Polski.

- Zespół z Kalisza od dłuższego czasu gra praktycznie w tym samym składzie. Poprawił jednak grę w obronie i biega dużo lepiej niż na początku sezonu. Jest tam nowy trener, przed nim trzeci mecz. Widać trochę zmianę stylu gry, ale już za poprzedniego wyglądało to solidnie. My się nie obawiamy tego pojedynku, wygląda na to, że jesteśmy na fali wznoszącej. Jeśli utrzymamy swój poziom z ostatniego meczu z Galiczanką, to jestem spokojny o wynik. Przeciwnik na pewno nam się nie położy, bo pokazał w ostatnich meczach, że potrafi grać solidnie w piłkę - powiedział trener Startu Roman Mont.

Obecnie zespoły dzieli aż dziesięć punktów w ligowej tabeli. Kilka dni temu koszalinianki pokonały Piotrcovię i zbliżyły się do naszej drużyny na jeden punkt. Z kolei jeśli elblążanki pokonają kaliszanki, to zmniejszą dystans do piotrkowianek do trzech oczek.

Środowy mecz Startu z AWS Szczypiornem Kalisz zostanie rozegrany w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 18. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić na Polsat Sport Extra.

