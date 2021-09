Bilety na Start kupisz tylko online

Już w najbliższą środę szczypiornistki z najwyższej klasy rozgrywkowej zainaugurują sezon 2021/2022. Elbląski Start swój pierwszy pojedynek rozegra z Młynami Stoisław Koszalin we własnej hali i gorąco zachęca kibiców do przybycia na mecz. W tym sezonie bilety oraz karnety można nabyć jedynie online.

8 września będzie ważnym dniem dla piłkarek Startu oraz kibiców zespołu. Zawodniczki zainaugurują nowy sezon, a dla dużej części z nich będzie to debiut w PGNiG Superlidze. Z kolei dla fanów kobiecego szczypiorniaka będzie to powrót na trybuny, po długiej przerwie. Klub poinformował, że w tym sezonie sprzedaż karnetów oraz wejściówek na mecze będzie możliwa jedynie przez Internet, a jest to spowodowane przede wszystkim nadal obowiązującymi zaleceniami związanymi z pandemią.

- Długo rozpatrywaliśmy w klubie różne warianty dystrybucji biletów - powiedział Andrzej Niewrzawa. - Zdecydowaliśmy się zrezygnować z kas, by uniknąć kolejek w dniu meczu jak to miało miejsce w przeszłości. Gromadziło się dużo ludzi na małej przestrzeni i podjęliśmy decyzję, że lepiej to zrobić w domu, czy np. tramwaju jednym kliknięciem, gdyż jest to bardziej bezpieczne. Kibic wejdzie na halę i już nie będzie musiał się martwić dodatkowymi procedurami. Ktoś może zarzucić, że starsi ludzie będą mieć z tym problem. Myślę, że nasz ruch jest skierowany właśnie w stronę starszych kibiców, żeby nie fundować im niezbyt bezpiecznych warunków zakupu wejściówki. Sam zakup online dla osób starszych nie jest problemem. Doceńmy starszych kibiców, starszych ludzi. Oni nie chcą zostawać z tyłu i są w miarę na bieżąco z nową technologią. Poza tym jesteśmy w jednym klubie. Jeżeli ktokolwiek miałby problem z zakupem przez Internet, to jestem przekonany że pomoc nadejdzie w rodzinie, u sąsiada, u innego kibica. Pracownicy klubu z przyjemnością pomogą każdemu. Także służby wpuszczające na mecz będą starały się pomóc każdemu kibicowi, starszemu i młodszemu z zakupem biletów - dodał dyrektor sportowy EKS.

Dystrybucją biletów zajmie się platforma Abilet.pl, a sprzedaż wejściówek na najbliższe spotkanie rusza już dziś (6 września) o godz. 10 i będzie prowadzona do 8 września, do godziny 19;15, czyli jeszcze 15 minut po rozpoczęciu meczu będzie istniała możliwość zakupu biletu. Jak informuje klub platforma Abilet.pl współpracuje z wieloma klubami sportowymi. - Liczymy na doświadczenie naszego partnera i zapewnienie kibicom możliwie prostego systemu obejrzenia meczów naszej drużyny. Sytuacja epidemiologiczna pociąga za sobą dodatkowe obowiązki, jak na przykład precyzyjne ewidencjonowania osób w hali sportowej, czy wypełnienie stosownych formularzy lub także zapoznanie się z regulaminem przebywania w konkretnych strefach obiektu. Jesteśmy przekonani, że nowa formuła sprzedaży biletów usprawni wejście na mecze i sam pobyt na naszym obiekcie uczyni bezpiecznym. Przewidziano także możliwość zakupienia karnetów na cały ligowy sezon 2021/2022. Karnet będzie także obowiązywał na meczach Pucharu Polski. W przypadku zablokowania wejścia na mecz z przyczyn od klubu niezależnych, posiadacz karnetu otrzyma bezpłatnie link do transmisji z meczów, które w tym sezonie będzie prowadziła stacja Emocje.tv - możemy przeczytać na oficjalnej stronie klubowej EKS Start Elbląg.

Cena normalnego biletu na mecz wynosi 18 zł, ulgowego 9 zł (szkoły średnie, studenci, emeryci, inwalidzi). Wejściówki za 1 zł będą dostępne dla szkół podstawowych i młodszych oraz opiekunów osoby niepełnosprawnej. Z kolei cena karnetu za cały sezon ligowy oraz mecze Pucharu Polski wynosi 200 zł.

Początek środowego pojedynku Startu z Młynami Stoisław w hali przy Al. Grunwaldzkiej o godz. 19.