Piłkarki ręczne Startu wróciły na zwycięską ścieżkę po tym, jak pokonały w Łańcucie Galiczankę Lwów. Wygrana pozwoliła naszej drużynie awansować na szóste miejsce w tabeli. - Jestem bardzo zadowolona z gry naszego zespołu - powiedziała Monik Bancilon.

Start udał się do Łańcuta dzień przed meczem. Zawodniczki zatem był wypoczęte i nie musiały wchodzić na parkiet wprost z autobusu. Elblążanki nieźle rozpoczęły rywalizację z Galiczanką i odskoczyły na dwa trafienia. Co prawda rywalki doprowadziły do wyrównania, jednak przyjezdne znów odskoczyły i na przerwę zeszły z zapasem trzech goli. Po zmianie stron nadal skuteczniejsze były piłkarki EKS i miały już nawet na osiem bramek przewagi. Ostatecznie spotkanie zakończyło się ich zwycięstwem 34:26.

- Cieszymy się z wygranej. Wiedziałyśmy jak ważne jest to spotkanie. Zgrałyśmy bardzo dobrze w obronie, dzięki czemu udało nam się wyeliminować mocne strony przeciwnika, czyli szybkie kontrataki i grę jeden na jeden. Każda z nas dała z siebie wszystko, co pozwoliło nam wrócić z trzema punktami do Elbląga - powiedziała Nikol Głębocka.

Przed meczem zespoły dzieliły trzy punkty, w pierwszej rundzie to lwowianki zwyciężyły w Elbląg i zainkasowały komplet punktów. Nasza drużyna liczyła na rewanż i awans w ligowej tabeli, jednak musiała spełnić pewne warunki. - Zależało nam na wygraniu więcej niż sześcioma bramkami, ze względu na to, że przy równej ilości punktów, przeskoczymy Galiczankę w tabeli i awansujemy do górnej szóstki - mówił trener EKS. - Długo się przygotowywaliśmy do tego meczu, praktycznie wszystko co założyliśmy nam wyszło. Cały plan się udał. Przede wszystkim w obronie wyeliminowaliśmy mocne strony Galiczanki, długo to analizowaliśmy i dzięki temu wynik jest taki a nie inny - dodał Roman Mont.

Trzy kolejne mecze ligowe elblążanki zagrają przed własną publicznością. 24 stycznia podejmą Szczypiorno Kalisz, cztery dni później JKS Jarosław, a w kolejny weekend Gniezno.

