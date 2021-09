'Chcemy iść za ciosem'. Start podejmie jarosławianki

W 5. serii PGNiG Superligi kobiet elbląski Start zagra przed własną publicznością z jarosławiankami. Spotkanie rozegrane zostanie w hali przy al. Grunwaldzkiej w środę o godz. 18. Bilety można nabyć jedynie online.

Zawodniczki Startu mają już za sobą cztery mecze w najwyższej klasie rozgrywkowej. Kilka dni temu podopieczne Marcina Pilcha wykazały ogromną wolę walki w meczu z Piotrcovią, odrobiły sporą stratę (przegrywały 3:10) i wróciły do Elbląga z dwoma punktami. Było to drugie zwycięstwo naszej drużyny w tym sezonie. O kolejną wygraną szczypiornistki EKS zawalczą w środowy wieczór z JKS Eurobud Jarosław. Zespół Reidara Moistada przegrał trzy pierwsze potyczki i dopiero w 4. kolejce udało mu się uzyskać komplet punktów w meczu z Młynami Stoisław Koszalin. Spotkanie to miało podobny przebieg do ostatniej potyczki Startu z Piotrcovią, z tym że to jarosławianki odskoczyły na 10:3, a koszalinianki goniły wynik. Ostatecznie nie udało im się doprowadzić do remisu i JKS zwyciężył 21:20. Zarówno Start jak i Eurobud są pozytywnie nastawione przez bezpośrednim meczem - Zwycięstwo w Piotrkowie na pewno nas podbudowało, cieszymy się z wygranej jednak wciąż mamy dużo do poprawy. Nastroje przed środowym meczem są dobre, chcemy iść za ciosem i powalczyć o kolejne punkty. Czeka nas trudne spotkanie, Jarosław na pewno przyjedzie bardzo zmotywowany. Musimy wyeliminować proste błędy i zagrać mocno w obronie - powiedziała skrzydłowa Wiktoria Kostuch.

W ostatnich trzech meczach pomoc swojej drużynie nie mogła Paulina Stapurewicz. Niestety najprawdopodobniej w środę również nie zobaczymy jej na parkiecie. - Nastawienie przed meczem jest bojowe. Zwycięstwo w Piotrkowie Trybunalskim pokazało, że nie zawsze zwycięża zespół, który na papierze jest lepszy. Dziewczyny po tym meczu czują się podbudowane. Na pewno wyjdziemy na parkiet mocno zmotywowane - powiedziała zawodniczka EKS.

W JKS Eurobud gra aż pięć byłych piłkarek Startu: Sylwia Matuszczyk, Katarzyna Kozimur, Magda Balsam, Joanna Gadzina i Aleksandra Dorsz. O sile drużyny stanowi także Valentina Nestsiaruk, która w ostatnim meczu zdobyła aż siedem bramek. Najskuteczniejszą zawodniczką czarno-niebieskich jest wspomniana skrzydłowa Magda Balsam, która w czterech meczach rzuciła aż 28 bramek.

Start ma obecnie pięć oczek na koncie, Eurobud natomiast trzy. Który z tych zespołów powiększy swój dorobek punktowy, dowiemy się w środowy wieczór. Mecz rozpocznie się o godz. 18. Przypominamy, że bilety można nabyć jedynie online przez platformę abilet. Spotkanie będzie transmitowane na kanale emocje.tv

