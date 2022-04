Doświadczona rozgrywająca zagra w Starcie

1 kwietnia w mediach społecznościowych Startu pojawiła się informacja, że od przyszłego sezonu w elbląskim klubie zagra wielokrotna reprezentantka Polski Marta Gęga.

"Jest nam miło poinformować, że od sezonu 2022/2023 w EKS Start Elbląg zagra utytułowana reprezentantka Polski, Marta Gęga. Marcie życzymy powodzenia i liczymy na przekazanie jak najwięcej swojego doświadczenia naszym młodym zawodniczkom. Liczymy zwłaszcza na to, że wzmocni nasz centralny sektor obrony" - taki komunikat pojawił się 1 kwietnia na oficjalnej stronie oraz mediach społecznościowych EKS Start. Na informacje podane tego dnia można patrzeć nieco z przymrużeniem oka, zatem postanowiliśmy poczekać z przekazaniem tej wiadomości naszym czytelnikom. Okazało się jednak, że nie był to żart primaaprilisowy, następnego dnia klub zapewnił swoich kibiców, że to pewny transfer i faktycznie od przyszłego sezonu EKS Start Elbląg wzmocni Marta Gęga. Rozgrywająca znana jest przede wszystkim z gry w lubelskim klubie, gdzie występuje od 2013 roku. Zawodniczka ta jest wychowanką Żagwi Dzierżoniów, grała także w KS Jelenia Góra i we francuskich Le Havre AC, Fleury Loiret i Cergy-Pontoise. Ta wielokrotna reprezentantka Polski znana jest m.in. z twardej gry w obronie i mocnego rzutu z dystansu. - Jej doświadczenie pokazuje, że jest to wartościowa zawodniczka. Ma bogatą przeszłość zawodową, a patrząc na nasz zespół, który jest bardzo młody, to taka zawodniczka by się przydała - powiedział o szczypiornistce trener Marcin Pilch.

