Drugie zwycięstwo Startu

Zgodnie z planem zakończył się mecz Startu w Chorzowie z miejscowym Ruchem. Elblążanki pokonały rywalki 33:27 i zainkasowały komplet punktów.

Zespół Romana Monta udał się do Chorzowa z zamiarem odniesienia drugiego zwycięstwa w sezonie 2022/2023. W pierwszej kolejce elblążanki wysoko pokonały beniaminka z Gniezna, w drugim starciu liczyły na kolejny komplet punktów. Szansę na wygraną miały dużą, bowiem ich przeciwnikiem był chorzowski Ruch, który w swoim premierowym meczu został zdeklasowany przez kobierzyczanki (22:45).

Wynik potyczki otworzyła Nikola Owczarek. Mecz był wyrównany, co chwilę na tablicy wyników widniał remis. W końcu, po golu Igi Dworniczuk i kontrataku Weroniki Weber, Start odskoczył na dwa trafienia (6:4). Niestety w kolejnych akcjach elblążanki oddawały niecelne rzuty, a gospodynie rzuciły trzy bramki z rzędu. Sprawy w swoje ręce postanowiła wziąć Juliane Costa, która odważnie atakowała defensywę Ruchu i wyprowadziła swoją drużynę na prowadzenie 8:7. Kolejne akcje to gra bramka za bramkę, do stanu 12:12. W końcu przyjezdne zbudowały trzybramkową przewagę, jednak nie zdołały jej utrzymać do końca pierwszej połowy. Kilkukrotnie rzuty elblążanek zastopowała chorzowska bramkarka i zespoły udały się na przerwę przy wyniku 16:17.

Po zmianie stron na kolejną bramkę Startu musieliśmy czekać aż cztery minuty, jednak gospodynie także nie grzeszyły skutecznością. Podopieczne Romana Monta poprawiły celność, znów świetnie prezentowała się brazylijska rozgrywająca EKS. Kilka piłek odbiła Aleksandra Hypka, a gdy kontrę wykończyła Wiktoria Tarczyluk, nasza drużyna prowadziła 23:18. Chwilę później przewaga urosła do sześciu goli i elblążanki mogły kontrolować przebieg meczu. Chorzowianki walczyły, udało im się zminimalizować straty do trzech trafień w 51 minucie. Chwilę później rzut karny obroniła Julia Żarnoch, a kolejnego gola dla Startu zdobyła Paulina Stapurewicz. Gospodynie miały coraz mniej czasu na odrabianie strat, a elblążanki skutecznie im to uniemożliwiały. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 27:33.

KPR Ruch Chorzów - EKS Start Elbląg 27:33 (16:17)

Ruch: Ciesiółka, Shalimova - Polańska 7, Jasinowska 6, Kolonko 4, Masalova 4, Bondarenko 3, Stokowiec 3, Sytenka, Masiuda, Doktorczyk, Kiel, Gryczewska, Knapik, Kavalova, Grabinska.

Start: Hypka, Żarnoch - Costa Pereira 6, Gęga 5, Weber 5, Dworniczuk 4, Knezevic 3,Tarczyluk 3, Zabielny 2, Głębocka 2, Stapurewicz 2, Owczarek 1, Stefańska.

Zobacz tabelę i terminarz PGNiG Superligi kobiet.

W 3. kolejce Start zagra pierwszy mecz przed własną publicznością. Spotkanie z Piotrocvią zostanie rozegrane w niedzielę (25 września) w hali przy al. Grunwaldzkiej.