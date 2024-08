Dwa zwycięstwa Startu

W pierwszym dniu turnieju piłki ręcznej rozgrywanym w hali przy al. Grunwaldzkiej Start wysoko wygrał dwa spotkania. Trenerka Magdalena Stanulewicz dysponuje szeroką ławką i każda z zawodniczek mogła zameldować się na boisku. Zobacz zdjęcia z meczu ze Szczypiornem.

W dniach 16 i 17 sierpnia w Elblągu rozgrywany jest Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Do naszego miasta przyjechały trzy drużyny: SPR Gdynia, AWS Energa Szczypiorno Kalisz oraz Młyny Stoisław Koszalin. Pierwszego dnia turnieju zostały rozegrane cztery mecze. Koszalinianki pokonały kaliszanki 35:27, a także gdynianki 39:21, Start wygrał z SPR Gdynia 36:23, a w swoim kolejnym meczu zmierzył się ze Szczypiornem i zakończył go zwycięstwem 32:19. Zwłaszcza to drugie spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem kibiców, bo Kalisz to ligowy rywal EKS. Elblążanki od pierwszych minut były bardzo aktywne w obronie. Po przechwycie Klaudii Grabińskiej i już drugiej kontrze Kristiny Kubisovej prowadziły 3:1. Oba zespoły notowały sporo strat, piłka kilkukrotnie wylądowała poza polem gry, po niedokładnych podaniach. W 20. minucie Start prowadził 7:6. Przez kolejne 10 minut kaliszanki nie mogły znaleźć sposobu na defensywę gospodyń, a elblążanki rzuciły siedem bramek z rzędu. Zespoły udały się na przerwę przy wyniku 14:7. Po zmianie stron nadal na parkiecie dominowały zawodniczki EKS, które udowadniały, że nie ma dla nich straconych piłek i zdobyły kolejne cztery gole. Gdy rywalkom udało się rzucić dwie bramki z rzędu, o pierwszą przerwę w tym spotkaniu poprosiła Magdalena Stanulewicz. Od tego czasu gra się wyrównała, na parkiecie pojawiały się kolejne zawodniczki. W 48. minucie Start prowadził 24:13. Niestety w kolejnych akcjach elblążanki zanotowały kilka strat i rywalki odrobiły część strat. W ostatnich pięciu minutach meczu wróciły na właściwe tory, znów punktowały seryjnie i zakończyły mecz wygraną 32:19.

Drugiego dnia turnieju w hali przy al. Grunwaldzkiej Energa Szczypiorno Kalisz powalczy z SPR Gdynia o trzecie miejsce w turnieju. To spotkanie rozpocznie się o godz. 10, natomiast o godz. 12 Start zagra z Młynami Stoisław Koszalin, a zwycięzca tego pojedynku zajmie pierwsze miejsce. Wstęp na mecze jest bezpłatny.