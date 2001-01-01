Energa Start zaprasza kibiców na trening

Energa Start Elbląg zaprasza sympatyków klubu na otwarty trening. Będzie to doskonała okazja, by przyjrzeć się drużynie przed zbliżającymi się rozgrywkami.

Za kilkanaście dni piłkarki ręczne Startu rozegrają premierowy mecz w sezonie 2025/2026. Elblążanki od kilku tygodni trenują intensywnie, mają już za sobą turniej w Lublinie, a w miniony weekend rozegrały dwumecz w Gnieźnie. Rywalizacja z dobrze znanym rywalem była bardzo zacięta i pozwoliła przećwiczyć różne warianty taktyczne. Pierwszy mecz z Eneą MKS nasza drużyna zaczęła bardzo dobrze i po kwadransie gry prowadziła 9:3. Potem przyszedł gorszy moment, gnieźnianki zdołały doprowadzić do wyrównania i zespoły udały się na przerwę przy wyniku 17:17. Po zmianie stron trwała zacięta rywalizacja, żadna z ekip nie potrafiła wypracować sobie znaczącej przewagi. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 34:34.

Drugie starcie z MKS również było wyrównane, jednak w końcówce więcej zimnej krwi zachowały gospodynie i to one cieszyły się ze zwycięstwa 29:28.

- Dwumecz był dla nas bardzo wartościowym sprawdzianem. Zagrały wszystkie zawodniczki, a ja mogłam sprawdzić różne ustawienia i warianty gry. Dzięki temu jeszcze lepiej znam zespół, a dziewczyny miały okazję spróbować się w różnych rolach i jeszcze bardziej się zgrać. Czujemy się pewniej i jesteśmy gotowe na ligę - powiedziała cytowana przez klubowe media trenerka Startu Magdalena Stanulewicz.

W środę (20 sierpnia) kibice Startu będą mieli okazje zobaczyć, jak pracują zawodniczki, bowiem tego dnia w hali przy al. Grunwaldzkiej odbędzie się trening otwarty. To okazja, żeby z bliska zobaczyć, jak zespół pracuje w trakcie przygotowań do nowego sezonu. Podczas spotkania będzie można przyjrzeć się treningowym schematom, poczuć atmosferę zbliżających się rozgrywek oraz poznać nowe zawodniczki, które dołączyły do drużyny tego lata. Po zakończonym treningu przewidziany jest czas na rozmowy, wspólne zdjęcia, autografy oraz krótkie wywiady z zawodniczkami i sztabem trenerskim. Początek treningu o godz. 18:30.