Gladiatory 2025: Aż 6 nominacji dla Startu

Kapituła złożona z dziennikarzy sportowych i ekspertów nominowała najlepsze piłkarki i trenerów ORLEN Superligi Kobiet, którzy powalczą o miano Gladiatora w sezonie 2024/2025. Wśród nich znalazły się aż cztery zawodniczki Startu oraz trenerka Magdalena Stanulewicz.

Kapituła wyłoniła najlepsze szczypiornistki i trenerów, którzy otrzymali nominacje do prestiżowych nagród PGNiG Superligi Kobiet w dziewięciu na jedenaście kategorii. Wśród nominowanych znalazły się aż cztery zawodniczki Energi Startu Elbląg oraz trenerka Magdalena Stanulewicz. Warto podkreślić, że nasz zespół jest trzeci w kolejności pod względem liczny nominacji, więcej (po dziewięć) otrzymał jedynie KPR Gminy Kobierzyce oraz Zagłębie Lubin.

Wśród nominowanych szczypiornistek znalazła się kapitan Startu Aleksandra Zych, którą wyróżniono w dwóch kategoriach - zawodniczka sezonu oraz boczna rozgrywająca sezonu. W kategorii wybór sezonu znalazła się Joanna Wołoszyk. Wśród najlepszych obrotowych znalazła się Klaudia Grabińska, a w kategorii odkrycie sezonu wyróżniono Zofię Chwojnicką.

- Jestem ogromnie szczęśliwa i wdzięczna za nominację do tytułu Odkrycia Sezonu 2025 w ORLEN Superlidze Kobiet. To dla mnie wielkie wyróżnienie i dowód na to, że ciężka praca naprawdę przynosi efekty. Mam jednak pełną świadomość, że nie doszłabym tu sama, to zasługa całej drużyny, naszej niezastąpionej trenerki Magdaleny Stanulewicz oraz bliskich, którzy nieustannie mnie wspierają. Ta nominacja to nie tylko powód do dumy, ale też motywacja, by dalej rozwijać się i z jeszcze większym zaangażowaniem iść tą drogą - powiedziała Zofia Chwojnicka.

- Oczywiście bardzo się cieszę z tak dużego wyróżnienia, czuję się doceniona i motywuje mnie to do dalszej pracy. Sama nominacja jest już dla mnie wystarczającą nagroda, która będę zawsze miło wspominać - dodała Klaudia Grabińska.

źródło: Orlen Superliga Kobiet

Poniżej prezentujemy listę nominowanych:

Zawodniczka Sezonu:

Aleksandra Zych (Energa Start Elbląg), Małgorzata Buklarewicz (KPR Gminy Kobierzyce), Magdalena Drażyk (KPR Gminy Kobierzyce), Kinga Jakubowska (KGHM Zagłębie Lubin), Monika Maliczkiewicz (KGHM Zagłębie Lubin),

Bramkarka Sezonu:

Weronika Kordowiecka (Sośnica Gliwice), Monika Maliczkiewicz (KGHM Zagłębie Lubin), Barbara Zima (KGHM Zagłębie Lubin)

Boczna Rozgrywająca Sezonu:

Aleksandra Zych (Energa Start Elbląg), Małgorzata Buklarewicz (KPR Gminy Kobierzyce), Katarzyna Cygan (MKS URBIS Gniezno), Mariane Fernandes (KGHM Zagłębie Lubin), Kinga Jakubowska (KGHM Zagłębie Lubin)

Środkowa Rozgrywająca Sezonu:

Magdalena Drażyk (KPR Gminy Kobierzyce), Malwina Hartman (MKS URBIS Gniezno), Lucyna Sobecka (Piotrcovia Piotrków Trybunalski)

Obrotowa Sezonu:

Klaudia Grabińska Energa (Energa Start Elbląg), Joanna Andruszak (PGE FunFloor Lublin), Anastasiya Melekestseva (KPR Gminy Kobierzyce)

Skrzydłowa Sezonu:

Magda Balsam (PGE FunFloor Lublin), Joanna Gadzina (Piotrcovia Piotrków Trybunalski), Wiktoria Kostuch (Sośnica Gliwice), Aneta Promis (KGHM Zagłębie Lubin), Mariola Wiertelak (KPR Gminy Kobierzyce)

Obrończyni Sezonu:

Małgorzata Buklarewicz (KPR Gminy Kobierzyce), Joanna Drabik (KGHM Zagłębie Lubin), Aleksandra Kucharska (KPR Gminy Kobierzyce)

Odkrycie Sezonu (zawodniczka do 23 lat):

Zofia Chwojnicka (Energa Start Elbląg), Anastasiia Bondarenko (Ruch Chorzów), Kinga Lemiech (Młyny Stoisław Koszalin)

Wybór Sezonu:

Joanna Wołoszyk (Energa Start Elbląg), Weronika Kordowiecka (Sośnica Gliwice), Żaneta Lipok (MKS URBIS Gniezno)

Trener Sezonu:

Magdalena Stanulewicz (Energa Start Elbląg), Bożena Karkut (KGHM Zagłębie Lubin), Marcin Palica (KPR Gminy Kobierzyce)

SuperGladiatora otrzyma w tym sezonie Beata Kowalczyk (KPR Gminy Kobierzyce) oraz Joanna Waga (Piotrcovia Piotrków Trybunalski).

O zwyciężczyniach w poszczególnych kategoriach zdecydują kibice, zawodniczki i sztaby szkoleniowe klubów. Głosowanie w oficjalnej aplikacji Superligi już się rozpoczęło. Kibice mogą głosować na swoje faworytki w oficjalnej aplikacji ORLEN Superligi. Głosy kibiców stanowią 40% wagi końcowego wyniku, natomiast pozostałe 60% to głosy oddane przez zawodniczki oraz sztaby szkoleniowe wszystkich klubów ORLEN Superligi Kobiet. Głosowanie potrwa do 21 maja. Wyjątkiem od tej reguły są dwie kategorie Gladiatorów. Nominację w kategorii Wybór Sezonu otrzymały trzy zawodniczki, które kibice najczęściej wybierali do tytułu Zawodniczki Serii. Z kolei tytuł Królowej Strzelczyń otrzyma zawodniczka, która w trakcie całego sezonu 2024/2025 będzie miała na swoim koncie najwięcej rzuconych bramek i wszystko wskazuje na to, że zostanie nią Aleksandra Zych.

Uroczyste wręczenie Gladiatorów nastąpi 25 maja bezpośrednio po zakończeniu meczu pomiędzy KGHM Zagłębiem Lubin a PGE FunFloor Lublin.