Banery i wykroczenia

Jeden ze słupów, na którym są wieszane plakaty wyborcze. Zdjęcie stanowi jedynie ilustrację do tekstu Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Kampania wyborcza trwa, same wybory coraz bliżej, więc na ulicach Elbląga widzimy coraz więcej polityków uśmiechających się do nas z banerów i przekonujących, że to oni powinni zastąpić Andrzeja Dudę na prezydenckim fotelu. Niekiedy dochodzi do niszczenia takich materiałów.

Sprawami dotyczącymi uszkodzenia banerów kandydatów podczas trwającej kampanii wyborczej zajmuje się KMP w Elblągu. - Takich zgłoszeń było do tej pory 12, zostały przez nas potwierdzone. Wg art. 67 par. 1 Kodeksu Wykroczeń za takie działania grozi kara aresztu albo grzywny. Sprawcy pozostają nieznani, prowadzone są postępowania w celu ich ustalenia - podkreśla nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu, Przypomnijmy, że pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Cisza wyborcza przed pierwszą turą rozpocznie się o północy w nocy z piątku 16 maja na sobotę 17 maja. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 13 kandydatów na prezydenta RP, są to Artur Bartoszewicz, Magdalena Biejat, Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Rafał Trzaskowski, Marek Woch, Adrian Zandberg. Jeśli dojdzie do drugiej tury, odbędzie się ona 1 czerwca. Strony policyjne przypominają, że wg artykułu 67 § 1 Kodeksu Wykroczeń wskazuje: § 1. Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, podlega karze aresztu albo grzywny (sąd może nałożyć grzywnę wysokości do 5000 zł, a mandat nałożony przez policjanta za to wykroczenie może wynieść 500 zł). § 2. Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie, afisz lub plakat wystawiony publicznie przez instytucję artystyczną, rozrywkową lub sportową albo w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, afiszem lub plakatem, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany. Jeśli straty poniesione przez uszkodzenie baneru wyborczego przekraczają 800 zł, sprawca może odpowiedzieć za przestępstwo (zniszczenie mienia) i może zostać skazany na karę pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat, a w wypadku tzw. mniejszej wagi podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Policjanci przypominają również, że Kodeks Wyborczy normuje ograniczenia w rozpowszechnianiu materiałów związanych z agitacją wyborczą. Mogą być one umieszczane na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych - wyłącznie po uzyskaniu zgody zarządcy lub właściciela tych obiektów. Plakaty wyborcze muszą być umieszczone w taki sposób, by można je było usunąć bez powodowania szkód – przypominają policjanci.

TB