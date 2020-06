Joanna Waga zostaje w Starcie

Najbardziej doświadczona rozgrywająca EKS Start zdecydowała, że w kolejnym sezonie również będzie bronić barw elbląskiej drużyny - Przedłużyłam kontrakt na kolejny rok. Bardzo się cieszę, że w dalszym ciągu mogę robić to, co kocham i wierzę, że ten sezon ułoży się dużo lepiej niż poprzedni - powiedziała zawodniczka.

Joanna Waga na pierwszy trening piłki ręcznej udała się w wieku ośmiu lat, po namowach starszej siostry. Jej pierwszym klubem był MKS Pałac Młodzieży Tarnów, później miała okazję występować w kadrze juniorek i młodzieżowej reprezentacji. W reprezentacji seniorskiej zagrała w około dwudziestu spotkaniach. Zanim trafiła do Elbląga, reprezentowała barwy MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski, z którym w sezonie 2009/2020 udało jej się zająć czwarte miejsce. W Elblągu gra od sezonu 2013/2014 i to właśnie ze Startem kilka lat później wywalczyła swój pierwszy medal mistrzostw Polski. Sezon 2020/2021 będzie dla tej doświadczonej rozgrywającej już ósmym spędzonym w naszym mieście - Przedłużyłam kontrakt na kolejny rok. Bardzo się cieszę, że w dalszym ciągu mogę robić to, co kocham i wierzę, że ten sezon ułoży się dużo lepiej niż poprzedni - powiedziała zawodniczka. Trener zespołu Andrzej Niewrzawa również jest bardzo zadowolony, że Joanna Waga nadal będzie grać w Starcie - Kontynuacja gry w Starcie Elbląg przez Asię Wagę to bardzo dobra informacja. Wszechstronna, pracowita, doświadczona. Ma bardzo dobry wpływ na atmosferę w drużynie. Jej umiejętności, postawa to duże wsparcie dla mniej doświadczonych zawodniczek. Bardzo się cieszę - możemy przeczytać na Facebooku EKS.