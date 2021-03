Kapitan Startu odejdzie z zespołu

Niestety w przyszłym sezonie w barwach elbląskiego Startu nie zobaczymy już Joanny Wagi. Doświadczona rozgrywająca postanowiła przenieść się do Piotrcovii Piotrków Trybunalski.

Joanna Waga trenować piłkę ręczną zaczęła w wieku ośmiu lat, po namowach starszej siostry. Jej pierwszym klubem był MKS Pałac Młodzieży Tarnów, później miała okazję występować w kadrze juniorek i młodzieżowej reprezentacji. W reprezentacji seniorskiej zagrała w około dwudziestu spotkaniach. Zanim trafiła do Elbląga, reprezentowała barwy MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski, z którym w sezonie 2009/2010 udało jej się zająć czwarte miejsce. W Starcie gra od sezonu 2013/2014 i to właśnie z elbląską drużyną kilka lat później wywalczyła swój pierwszy medal mistrzostw Polski. Niestety okazuje się, że obecny sezon jest jej ostatnim w barwach Startu, bowiem zdecydowała się wrócić do Piotrcovii. - Jestem w Elblągu ósmy rok, były momenty lepsze i gorsze, a na pewno najlepszy sezon to ten, w którym zdobyłyśmy medal. Tego nigdy nie zapomnę. Obecny sezon może nie układa się tak, jakbyśmy sobie tego życzyły, ale wierzę że nie powiedziałyśmy jeszcze ostatniego słowa. Na moją decyzję wpłynęły ambitne plany Piotrcovii i mam nadzieję, że na koniec przygody z piłką ręczną powalczę o medal - powiedziała rozgrywająca.

Jak wspomniała Joanna Waga sezon 2020/2021 nie jest dla Startu udany, jednak ona sama jest mocnym punktem drużyny. W rozegranych do tej pory osiemnastu meczach rzuciła aż osiemdziesiąt siedem bramek i w klasyfikacji najlepszych strzelczyń zajmuje drugie miejsce. Rozgrywająca podpisała umowę z Piotrcovią na dwa lata.

