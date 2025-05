Karne i przegrana Startu w Gnieźnie

Piłkarki ręczne Startu przez większość meczu w Gnieźnie były na prowadzeniu. Gospodynie zdołały wyjść z opresji, odrobić pięć bramek i w regulaminowym czasie gry był remis 29:29. W rzutach karnych lepiej spisywały się gnieźnianki, a elblążanki dopisały do swojego dorobku jeden punkt.

Zawodniczki Startu udały się do Gniezna z zamiarem pokonania piłkarek MKS po raz trzeci w tym sezonie. Przypomnijmy, że pierwszy mecz pomiędzy tymi zespołami zakończył się remisem 34:34, a w rzutach karnych lepsze były gnieźnianki. W drugim meczu elblążanki wygrały 33:32, a w kolejnym 29:21. Zwycięstwo w dzisiejszym (3 maja) spotkaniu zapewniłoby naszej drużynie 4. miejsce w Orlen Superlidze kobiet na dwie kolejki przed końcem sezonu.

Pierwszą bramkę w tym spotkaniu zdobyła Aleksandra Zych. Kolejna dla naszej drużyny padła z rąk Klaudii Grabińskiej, a na 3:1 podwyższyła Oliwia Szczepanek. Gospodynie mogły zdobyć gola kontaktowego, jednak rzut karny obroniła Maria Pentek. Gdy indywidualną akcją popisała się Karolina Wicik, o przerwę poprosił trener MKS. Po wznowieniu jego zawodniczki zagrały skuteczniej w ofensywie i w 12. minucie doprowadziły do wyrównania po 5. Kolejne pięć bramek dla naszej drużyny zdobyła Aleksandra Zych. Kapitan Startu trafiała raz za razem, a przypomnijmy, że walczy ona o miano królowej strzelczyń w tym sezonie. Elblążanki prowadziły dwiema-trzema bramkami, a w 24. minucie odskoczyły na cztery trafienia. Nasza drużyna zanotowała pieciominutowy przestój podczas którego gospodynie zniwelowały dystans do jednego gola (13:14). Niemoc zespołu Magdaleny Stanulewicz przełamała skuteczna Aleksandra Zych, która trafiła też chwilę później i ustanowiła wynik pierwszej połowy na 13:16. Kapitan Startu w tej połowie trafiła do bramki MKS aż jedenaście razy.

Początek drugiej części meczu był nie najlepszy w wykonaniu obu zespołów i do 35. minuty padły zaledwie dwie bramki. Szybciej skuteczność poprawiły przyjezdne i przy stanie 14:19, o przerwę poprosił trener Roman Solarek. Zaraz po wznowieniu karę otrzymała Klaudia Grabińska, a rywalki dwukrotnie posłały piłkę do pustej bramki. 49. sekund przed powrotem kołowej na boisko, sędziowie odesłali na ławkę kar Tatsianę Pahrabitskay i gnieźnianki znów wykorzystały brak bramkarki między słupkami. Podopieczne Magdaleny Stanulewicz nie pozwoliły gospodyniom zdobyć gola kontaktowego i szybko zbudowały pięciobramkową przewagę.

W 42. minucie było 18:23. Gdy elblążanki znów musiały grać osłabieniu, zawodniczki MKS ponownie trafiały do pustej bramki. Z minuty na minutę gospodynie niwelowały dystans i w 51. minucie doprowadziły do wyrównania 25:25. Gra bramka za bramkę zwiastowała zaciętą końcówkę, a w 56. minucie gospodynie wyszły na pierwsze w tym meczu prowadzenie. Po kolejnej stracie elblążanek Katarzyna Cygan podwyższyła na 29:27. Przyjezdne wytrzymały presję i doprowadziły do wyrównania. W ostatnich sekundach do siatki trafiła jeszcze jedna z gnieźnianek, jednak sędziowie dopatrzyli się przekroczenia linii i nie uznali bramki. Po 60 minutach gry było 29:29. W rzutach karnych skuteczniejsze był gospodynie, które wygrały stosunkiem 3:1.

MKS Urbis Gniezno - Energa Start Elbląg 29:29 (13:16, k. 3:1)

MKS: Hypka, Abramovic - Cygan 8, Lipok 7, Hartman 6, Łęgowska 6, Nurska 1, Tanaś 1, Świerżewska, Schlabs, Wabińska, Bartkowiak, Matysek, Kuriata.

Start: Radojcić, Pentek - Zych 14, Grabińska 5, Wicik 4, Szczepanek 4, Chwojnicka 2, Wiśniewska, Dworniczuk, Wołoszyk, Kubisova, Kuźmińska, Peplińska, Pahrabitskaya, Tarczyluk, Szczepaniak.

Kolejny mecz elblążanki zagrają na wyjeździe 10 maja z Piotrcovią Piotrków Trybunalski.