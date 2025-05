Trzeciomajowe świętowanie w Elblągu

W tym roku, po raz pierwszy, przemówienia okolicznościowe z okazji kolejnej (w tym roku przypada 234.) rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja odbyły się po Brama Targową. Część oficjalną poprzedziła msza św. w katedrze pw. św. Mikołaja oraz przemarsz elblążan spod katedry do Bramy. Pochód prowadziła wojskowa orkiestra. W tzw. „międzyczasie“ kilka delegacji zdążyło złożyć kwiaty pod pomnikiem Twórców Niepodległości przy ul. Rycerskiej.

- Spotykamy się tu, pod Bramą Targową, żeby przypomnieć sobie, że kiedyś, w czasach chaosu, strachu i politycznego zamieszania znaleźli się ludzie, którzy zamiast czekać, aż ktoś podejmie za nich decyzję, sami wzięli odpowiedzialność - mówił Robert Turlej, członek zarządu województwa warmińsko - mazurskiego. - Zrobili coś, co do dziś odbija się echem.

- Konstytucja miała być fundamentem odbudowy polskiej państwowości. Choć konstytucja 3 Maja nie spełniła swojej pierwotnej roli, to nabrała o wiele większego znaczenia dla kolejnych pokoleń Polaków - zwrócił uwagę Antoni Czyżyk, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.. - Stała się świadectwem wiary w siłę wspólnoty, zjednoczonego narodu dla którego celem nadrzędnym jest suwerenna i niepodległa ojczyzna.

- To wyjątkowa rocznica, która niesie ze sobą przesłanie jedności, odpowiedzialności i odwagi w obliczu wyzwań przed którymi staje naród. Oddajemy hołd tradycji dialogu ponad podziałami, tradycji budowania silnego, sprawiedliwego państwa - dodała Katarzyna Wiśniewska, wiceprezydent Elbląga. - Wspominamy tych, którzy nie bali się marzyć o lepszej Polsce. I działali by to marzenie zrealizować.