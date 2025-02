Karne zmorą Energi Startu

Piłkarki ręczne Startu po raz trzeci w tym sezonie musiały walczyć o zwycięstwo w rzutach karnych. Tym razem rywalem elblążanek była Ruch Chorzów, a po 60 minutach walki było 25:25. W rzutach z 7. metra skuteczniejsze były chorzowianki i to one cieszyły się ze zwycięstwa. Na konto elblążanek trafił za to jeden punkt.

Szczypiornistki Startu po przegranej z Piotrcovią, a następnie z kobierzyczankami, chciały się odbudować i wrócić na zwycięską ścieżkę. Wydawało się, że w pojedynku z chorzowiankami uda im się to uczynić. Niestety zawodniczki Ruchu walczyły zaciekle i wyjechały z Elbląga z dwoma punktami.

Początek spotkania był bardzo wyrównany, zespoły trafiały do siatki naprzemiennie, do stanu 3:3. Chorzowianki od pierwszych minut grały w ataku w siedem zawodniczek, pozostawiając pustą bramkę. Szybciej jednak brak golkiperki między słupkami wykorzystały Niebieskie, kiedy to na ławce kar zasiadła Paulina Peplińska. Wtedy do siatki trafiła Marta Gęga, wyprowadzając swój zespół na pierwsze w tym meczu prowadzenie. Chwilę później chorzowianki prowadziły 6:4. W kolejnych akcjach elblążanki zagrały dobrze w obronie, dwukrotnie posłały piłkę przez całe boisko do pustej bramki. W ofensywie skuteczna była Klaudia Grabińska, która spisywała się też bardzo dobrze w grze obronnej. W 18. minucie Start prowadził 10:7 i o przerwę poprosił trener Ivo Vavra. Po wznowieniu nadal lepiej w ataku prezentowały się gospodynie i trzy minuty później zawodniczki znów rozmawiały z trenerami. Gdy kontrę wykończyła Wiktoria Tarczyluk, elblążanki odskoczyły już na sześć goli (14:8). Niestety w kolejnych akcjach nasze zawodniczki popełniały błędy, a rywalki to wykorzystały odrabiając trzy bramki. Do końca pierwszej połowy gra była wyrównana i zespoły udały się do szatni przy wyniku 16:14.

Niedługo po rozpoczęciu drugiej części meczu, chorzowianki zdobyły gola kontaktowego. Elblążanki nie pozwoliły im doprowadzić do wyrównania, bramkę z rzutu karnego zdobyła kapitan Energi, a chwilę później kontrę wykończyła Oliwia Szczepanek i tablica wyników wskazywała 18:15. Trwała zacięta walka, gra toczyła się praktycznie bramka za bramkę, do stanu 21:18. W kolejnych akcjach gospodynie popełniały błędy, a rywalki z minuty na minutę były bliżej remisu, by w końcu rzucić na 21:21. O przerwę zmuszona była poprosić Magdalena Stanulewicz. Niestety po wznowieniu jej podopieczne popełniły kolejny błąd, a na ławkę kar powędrowała Klaudia Grabińska i rywalki dorzuciły kolejne dwie bramki. Elblążanki miały duże problemy z przedarciem się przez defensywę Niebieskich i w 53. minucie miały trzy bramki straty (22:25). Po 9 minutach bez gola do siatki trafiła Aleksandra Zych. Rywalki próbowały namieszać w akcjach ofensywnych gospodyń, wyłączając z rozegrania dwie najbardziej doświadczone zawodniczki Startu Joannę Wołoszyk i Aleksandrę Zych. Na szczęście udało się doprowadzić do wyrównania po 25 i o zwycięstwie miały zadecydować rzuty karne. W tym elemencie więcej szczęścia miały chorzowianki, które wygrały 4:3.

Energa Start Elbląg KPR Ruch Chorzów 25:25 (16:14, k. 3:4)

Start: Radojcić 1, Godzina - Zych 5, Grabińśka 5, Dworniczuk 3, Tarczyluk 3, Wołoszyk 2, Szczepanek 2, Pahrabitskaya 2, Peplińska 1, Chwojnicka 1, Wiśniewska, Wicik, Kubisova, Kuźmińska, Szczepaniak.

Ruch: Ciesiółka, Gryczewska - Bondarenko 7, Doktorczyk 4, Masalova 3, Wiśniewska 3, Wilczek 3, Salisz 2, Diablo 2, Gęga 1, Jeziorska, Widuch, Jasińska, Jasinowska.

