Lekcja od wicemistrzyń

Piłkarki ręczne Startu nie zdołały podjąć walki z KPR Gminy Kobierzyce. Wicemistrzynie Polski prezentowały się dużo lepiej i wygrały różnicą aż trafień (33:20). Najwięcej bramek dla KPR rzuciła była zawodniczka EKS Aliona Shupyk. Zobacz zdjęcia.

Faworytem piątkowej rywalizacji była drużyna KPR Gminy Kobierzyce. Wicemistrzynie Polski przegrały cztery mecze z rzędu i do Elbląga przyjechały po przełamanie. Przed spotkaniem zespoły dzieliły cztery punkt, Start miał ich osiem, rywalki dwanaście.

Początek spotkania był wyrównany, a pierwszego gola zdobyła Wiktoria Kostuch. W 6. minucie, po trafieniu Joanny Wołoszyk, Start prowadził 3:2. Niestety było to ostatnie prowadzenie elblążanek w tym spotkaniu. Do wyrównania doprowadziła Aliona Shupyk, a dwie kolejne bramki dorzuciła Karolina Wicik. Po raz kolejny rzutami z dystansu zaskakiwała rywalki Paulina Kopańska i dzięki jej trafieniom Start miał zaledwie gola straty. Od 11. do 19. minuty elblążanki były nieskuteczne w ataku, a gdy już udało im się przedrzeć przez obronę rywalek, to ich rzuty broniła Barbara Zima. Po kolejnym trafieniu byłej zawodniczki EKS, tablica wyników wskazywała 5:11. Gdy udało się zniwelować straty do czterech oczek, o przerwę poprosiła trenerka KPR. Po wznowieniu drugi rzut karny wykorzystała Wiktoria Tarczyluk, rywalki dorzuciły dwie bramki i zawodniczki udały się na przerwę przy wyniku 10:15.

Po wznowieniu nadal na parkiecie lepiej radziły sobie przyjezdne. Elblążanki w dalszym ciągu miały ogromne problemy w ofensywie, a pierwszą bramkę kończącą atak pozycyjny zdobyły dopiero w 40. minucie meczu. Do tego czasu kobierzyczanki zdołały już odskoczyć na dziesięć goli. Rywalki grały pewnie w ataku, ich obrona dobrze funkcjonowała i zdobywały bramki seryjnie. Po czterech trafieniach z rzędu, ich przewaga urosła do trzynastu goli i było 16:29. Gospodynie miały spore przestoje w zdobywaniu bramek i nie zdołały już zmniejszyć rozmiaru porażki. Mecz zakończył się wynikiem 20:33.

EKS Start Elbląg - KPR Gminy Kobierzyce 20:33 (10:15)

Start: Hypka, Pająk, Żarnoch - Kopańska 6, Stapurewicz 4, Tarczyluk 3, Wołoszyk 2, Kostuch 2, Dworniczuk 1, Szczepanik 1, Głębocka 1, Choromańska, Cygan, Owczarek.

KPR: Zima 1, Staszewska - Shupyk 7, Janas 4, Wiertelak 4, Wicik 4, Kozioł 3, Ważna 3, Ivanović 3, Despodovska 3, Buklarewicz 1, Olek, Kucharska, Ilnicka, Tomczyk, Macedo.

Kolejny mecz elblążanki zagrają na wyjeździe we wtorek (9 listopada) z Zagłębiem Lubin.

Patronem medialnym Startu jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl