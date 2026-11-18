Lider przyjeżdża do Elbląga

Przed piłkarkami ręcznymi Startu ostatni mecz przed przerwą związaną z mistrzostwami Europy. W piątek (20 listopada) dyspozycję naszej drużyny sprawdzą wicemistrzynie Polski z Lublina.

Nie da się ukryć, że Start stoi przed bardzo trudnym wyzwaniem, bo ekipa z Lublina jest w tym sezonie praktycznie nie do zatrzymania. Zespół Pawła Tetelewskiego w rozgrywkach krajowych wygrywa mecz za meczem, jego świetną serię zdołał jedynie w 4. serii gier przerwać KPR Gminy Kobierzyce. Po siedmiu rozegranych meczach PGE MKS El-Volt ma na swoim koncie osiemnaście punktów i jest liderem LOTTO Superligi Kobiet.

Lublinianki rywalizowały również o miejsce w fazie grupowej EHF European League. W eliminacjach mierzyły się z Piotrcovią, a w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej ich przeciwnikiem został rumuński SCM Râmnicu Vâlcea. Pierwsze spotkanie rozegrane w Rumunii Lublinianki przegrały 27:32, mecz rewanżowy zakończył się identycznym wynikiem i MKS odpadł z dalszej rywalizacji. W meczu w Lublinie kontuzji doznała reprezentacyjna rozgrywająca, która nie była w stanie opuścić parkietu o własnych siłach. Aleksandra Rosiak w Elblągu nie zagra, najprawdopodobniej w piątek nie zobaczymy także kontuzjowanej duńska rozgrywającej Sarah Paulsen, która w tym sezonie wzmocniła skład lubelskiej ekipy. Trener Paweł Tetelewski dysponuje jednak mocnym składem, który w Elblągu będzie chciał odnieść siódme zwycięstwo w tym sezonie.

Z kolei Start ma na swoim koncie trzy zwycięstwa. Ostatnie odniósł w poprzedniej kolejce, kiedy to na wyjeździe rozbił Sośnicę Gliwice. Teraz Elblążanki czeka dużo trudniejsze zadanie.

- Wiemy, jakiej klasy przeciwnik przyjeżdża do Elbląga. Lublin to bardzo doświadczony zespół, który dysponuje dużą jakością na każdej pozycji. Nie możemy pozwolić sobie na przestoje ani proste błędy, ponieważ takie drużyny potrafią bardzo szybko je wykorzysta. Chcemy pokazać się z jak najlepszej strony, walczyć o każdą piłkę i wykorzystać atut własnej hali. Zależy nam również na tym, aby zakończyć tę część ligowych zmagań dobrym występem - powiedziała trenerka Startu Magdalena Stanulewicz. - Wiemy, że czeka nas bardzo trudne spotkanie. Lublin ma mocny skład i duże doświadczenie, ale skupiamy się przede wszystkim na sobie i na tym, co możemy zrobić na parkiecie. Chcemy zagrać ambitnie, być konsekwentne w obronie i skuteczne w ataku. Liczymy na naszych kibiców, bo ich doping zawsze dodaje nam energii. Zrobimy wszystko, żeby powalczyć o dobry wynik - dodała Oliwia Szczepanek.

Piątkowy mecz będzie wyjątkowy nie tylko ze względu na sportowe emocje. Podczas spotkania przeprowadzona zostanie zbiórka charytatywna na rzecz Franka Suligi, kuzyna naszej bramkarki Oliwii Suligi. Franek choruje na dystrofię mięśniową Duchenne’a - ciężką, postępującą chorobę genetyczną powodującą stopniowy zanik mięśni. Szansą na zatrzymanie jej rozwoju jest kosztowna terapia genowa, której sfinansowanie wymaga zebrania ogromnej kwoty liczonej w milionach złotych.

Podczas meczu będzie można wesprzeć Franka, wrzucając datek do specjalnie przygotowanych puszek, a także wziąć udział w loterii charytatywnej, czy zakupić pyszne ciasta. Cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc chłopcu.

Dla tych którzy nie będą mogli być w tym dniu w hali, publikujemy link do bezpośredniego wsparcia zbiórki https://www.siepomaga.pl/frank

Piątkowy mecz rozegrany zostanie w hali przy al. Grunwaldzkiej, początek o godz. 18.

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