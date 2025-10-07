Mistrz Włoch rywalem Startu

Piłkarki ręczne Energi Startu poznały kolejnego rywala w EHF European Cup. Elblążanki zmierzą się w dwumeczu z włoskim Jomi Salerno. Spotkania rozegrane zostaną w listopadzie.

Drużyna Magdaleny Stanulewicz udanie rozpoczęła rywalizację w europejskim pucharze. Elblążanki pokonały w dwumeczu turecki Trabzon Ortahisar BSK 68:62 i awansowała do kolejnej rundy.

Dziś (7 października) odbyło się losowanie par, które rywalizować będą w trzeciej rundzie EHF European Cup. Wśród 32 zespołów, które podzielono na dwa koszyki, nasza drużyna znalazła się w drugim. Start trafił na drużynę z Włoch Jomi Salerno. Drużyna ta występuje we włoskiej Serii A i do tej pory odniosła komplet zwycięstw w tych rozgrywkach. Z kolei w pucharze EHF trafiła na kosowską drużyną KHF Ferizaj. Pierwszy mecz zakończyła zwycięstwem 39:20, drugi natomiast 44:19.

Polscy kibice mogą kojarzyć ten zespół, gdyż rywalizował on już w naszym kraju. W roku 2018 lubelski MKS mierzył się z nim na własnym parkiecie w turnieju kwalifikacyjnym Ligi Mistrzyń, wygrywając 28:17.

Czy naszej drużynie także uda się pokonać mistrzynie Włoch, dowiemy się w listopadzie. Pierwszy mecz Start zagra na wyjeździe 8 lub 9 listopada, rewanż odbędzie się tydzień później w Elblągu. Jeśli elblążanki wygrają dwumecz, to awansują do grona szesnastu najlepszych drużyn w tych rozgrywkach.