Michał Kiełtyka w roli trenera motorycznego

Powrót do Olimpii nie zawsze oznacza ponowne wyjście na murawę. W przypadku Michała Kiełtyki przybiera formę dojrzałej decyzji i naturalnego kroku w stronę nowej roli. Były piłkarz żółto-biało-niebieskich wraca na Agrykola 8, by wzmocnić sztab szkoleniowy pierwszej drużyny jako trener przygotowania motorycznego.

Elblążanin z krwi i kości, zawodnik z solidnym CV. Radomiak Radom, Puszcza Niepołomice, a w latach 2017–2021 Olimpia Elbląg. Boiskowe doświadczenie zamienia dziś na wiedzę, detale i codzienną pracę nad fizycznością zespołu. W realiach nowoczesnej piłki to rola kluczowa, mająca bezpośrednie przełożenie na dyspozycję drużyny. Kiełtyka nie jest postacią anonimową dla elbląskiej szatni. Z zawodnikami Olimpii pracował na przestrzeni kilku lat, zarówno w przeszłości, jak i w ostatnim czasie. Już w 2022 roku wspierał Michała Ressela przy niwelowaniu dysproporcji siły mięśnia dwugłowego. W kolejnych sezonach pomagał piłkarzom wracającym po poważnych urazach. Wśród nich byli Marcin Czernis oraz Dawid Danilczyk, obaj po zerwaniu więzadła krzyżowego.

Efekty tej pracy były widoczne. Kibice mogli zobaczyć Marcina Czernisa od pierwszych minut 28 kwietnia 2024 roku w meczu Olimpii II z DKS-em Dobre Miasto. Pomocnik doznał poważnej kontuzji w maju 2023 roku podczas ligowego spotkania II ligi z Zagłębiem II Lubin, po którym na długi czas wypadł z gry. Powrót na boisko poprzedziły miesiące rehabilitacji, pracy nad wzmocnieniem mięśni i cierpliwego odbudowywania formy. Kiełtyka współpracował także z wieloma innymi piłkarzami, w tym zawodnikami młodzieżowymi oraz graczami związanymi z Akademią Olimpii. Dla części z nich był pierwszym kontaktem z profesjonalnym przygotowaniem motorycznym opartym na indywidualnym podejściu i dbałości o detale.

Co istotne, nowy trener motoryczny nie żegna się jeszcze z boiskiem. W czerwcu minionego roku Sokół Ostróda informował o przedłużeniu współpracy z Kiełtyką jako zawodnikiem. Wygląda na to, że Kiełtyka dokończy sezon jako piłkarz, jednocześnie pełniąc obowiązki trenera w Elblągu. Dla Olimpii to wartość dodana. Człowiek, który zna zapach murawy i rytm treningu od środka. Ten ruch nie jest przypadkowy. Już wcześniej trener Hebda sygnalizował zmiany w sztabie szkoleniowym w wywiadzie dla naszej redakcji:

Jakie są plany na okres przygotowawczy? Czy możemy się spodziewać dużych ruchów transferowych zimą?

Zmiany zaczynają się w sztabie. Pojawi się nowy asystent, trener bramkarzy oraz trener od przygotowania motorycznego. Jeśli chodzi o zespół, około czterech nowych zawodników powinno wzmocnić drużynę zimą - zapowiadał trener Olimpii.

Słowa zamieniają się w fakty. Klub konsekwentnie porządkuje zaplecze pierwszej drużyny przed długim okresem przygotowawczym, który rozpocznie się w środę 7 stycznia. Pierwszy mikrocykl treningowy zakończy gra kontrolna z Gromem Nowy Staw (sobota, 10 stycznia).