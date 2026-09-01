Generał odchodzi, pułkownik przychodzi

Po dwóch latach dowodzenia 9. Braniewską Brygadą Kawalerii Pancernej z jednostką pożegnał się gen. bryg. Roman Brudło. Od 1 września rozpoczął służbę jako zastępca inspektora Wojsk Lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Jego następcą w Braniewie został płk Adam Koniuk.

Pożegnanie dowódcy odbyło się podczas uroczystego apelu w jednostce braniewskich pancerniaków.

- Dwa lata minęły jak jeden dzień. Życzę Wam wszystkim powodzenia, żołnierskiego szczęścia i nieustającego trudu, żeby każdego dnia nabywać nowe kompetencje, ulepszać to co wiemy, jak się zachowujemy, jak działamy, tym bardziej, że dysponujemy nowoczesnym sprzętem. Największą siłą i największym dobrem tej brygady są ludzie - powiedział gen. bryg. Roman Brudło.

W rozmowie z nami dodał:

- Jest mi szczególnie miło, że moje pożegnanie z jednostką zbiegło się z powitaniem nowego transportu czołgów K2. Nie należy wykluczać, że przyszłością broni pancernej będą wozy bezzałogowe. Ale nawet wóz bezzałogowy musi być zdalnie obsługiwany przez człowieka. Bo żołnierze i ich fachowość, to element najważniejszy. Szczególnie jeśli ich szkolenie jest bardzo żmudne i skomplikowane - dodał.

Generał brygady Roman Brudło to absolwent poznańskiej szkoły oficerskiej wojsk pancernych. Ma także równolegle zdobyty dyplom Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Przeszedł także wiele szkoleń w placówkach wojsk sojuszniczych. To między innymi kurs kapitanów broni pancernej w amerykańskim Fort Knox, studia podyplomowe w również amerykańskiej Akademii Dowódczo-Sztabowej Wojsk Lądowych w Fort Leavenworth, Program Studiów Bezpieczeństwa w Centrum Marshalla w Niemczech. Od 1 września będzie zastępcą inspektorą Wojsk Lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Następcą generała Brudło w braniewskiej jednostce jest pułkownik Adam Koniuk. Jak sam podkreślił, dla niego Braniewo to powrót do źródeł jego wojskowej przygody. W 1998 r. tu właśnie zaczynał swoją wojskową karierę jako dowódca plutonu czołgów, następnie zajmował stanowiska dowódcy kompanii, oficera sekcji operacyjnej, szkoleniowej oraz zastępcy dowódcy – szefa sztabu batalionu czołgów.

płk Adam Konkuk, nowy dowódca 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej (fot. ppor. Aleksandra Jakimczuk, zespół prasowy9BBKPanc.).

W 2006 roku pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku. W 2008 roku ukończył studia podyplomowe na wydziale dowodzenia i operacji morskich na Akademii Marynarki Wojennej. W 2010 roku pełnił służbę polskim kontyngencie w Kosowie.W 2016 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy batalionu czołgów w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. Ukończył Wyższy Kurs Dowódczy w Baltic Defence College w Estonii oraz Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny na Akademii Sztuki Wojennej.

7 marca 2022 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, a od 15 kwietnia 2024 roku na stanowisko Zastępcy Szefa Sztabu ds. operacyjnych 16 Dywizji Zmechanizowanej. A teraz wrócił do Braniewa.