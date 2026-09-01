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Generał odchodzi, pułkownik przychodzi

 Elbląg, Generał odchodzi, pułkownik przychodzi
Fot. 9. Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej

Po dwóch latach dowodzenia 9. Braniewską Brygadą Kawalerii Pancernej z jednostką pożegnał się gen. bryg. Roman Brudło. Od 1 września rozpoczął służbę jako zastępca inspektora Wojsk Lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Jego następcą w Braniewie został płk Adam Koniuk.

Pożegnanie dowódcy odbyło się podczas uroczystego apelu w jednostce braniewskich pancerniaków.

- Dwa lata minęły jak jeden dzień. Życzę Wam wszystkim powodzenia, żołnierskiego szczęścia i nieustającego trudu, żeby każdego dnia nabywać nowe kompetencje, ulepszać to co wiemy, jak się zachowujemy, jak działamy, tym bardziej, że dysponujemy nowoczesnym sprzętem. Największą siłą i największym dobrem tej brygady są ludzie - powiedział gen. bryg. Roman Brudło.

W rozmowie z nami dodał:

- Jest mi szczególnie miło, że moje pożegnanie z jednostką zbiegło się z powitaniem nowego transportu czołgów K2. Nie należy wykluczać, że przyszłością broni pancernej będą wozy bezzałogowe. Ale nawet wóz bezzałogowy musi być zdalnie obsługiwany przez człowieka. Bo żołnierze i ich fachowość, to element najważniejszy. Szczególnie jeśli ich szkolenie jest bardzo żmudne i skomplikowane - dodał.

Generał brygady Roman Brudło to absolwent poznańskiej szkoły oficerskiej wojsk pancernych. Ma także równolegle zdobyty dyplom Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Przeszedł także wiele szkoleń w placówkach wojsk sojuszniczych. To między innymi kurs kapitanów broni pancernej w amerykańskim Fort Knox, studia podyplomowe w również amerykańskiej Akademii Dowódczo-Sztabowej Wojsk Lądowych w Fort Leavenworth, Program Studiów Bezpieczeństwa w Centrum Marshalla w Niemczech. Od 1 września będzie zastępcą inspektorą Wojsk Lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Następcą generała Brudło w braniewskiej jednostce jest pułkownik Adam Koniuk. Jak sam podkreślił, dla niego Braniewo to powrót do źródeł jego wojskowej przygody. W 1998 r. tu właśnie zaczynał swoją wojskową karierę jako dowódca plutonu czołgów, następnie zajmował stanowiska dowódcy kompanii, oficera sekcji operacyjnej, szkoleniowej oraz zastępcy dowódcy – szefa sztabu batalionu czołgów.

  Elbląg, płk Adam Konkuk, nowy dowódca 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej
płk Adam Konkuk, nowy dowódca 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej (fot. ppor. Aleksandra Jakimczuk, zespół prasowy9BBKPanc.).

W 2006 roku pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku. W 2008 roku ukończył studia podyplomowe na wydziale dowodzenia i operacji morskich na Akademii Marynarki Wojennej. W 2010 roku pełnił służbę polskim kontyngencie w Kosowie.W 2016 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy batalionu czołgów w 15 Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. Ukończył Wyższy Kurs Dowódczy w Baltic Defence College w Estonii oraz Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny na Akademii Sztuki Wojennej.

7 marca 2022 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, a od 15 kwietnia 2024 roku na stanowisko Zastępcy Szefa Sztabu ds. operacyjnych 16 Dywizji Zmechanizowanej. A teraz wrócił do Braniewa.

 


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