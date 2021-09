Mistrzynie Polski zawitają do Elbląga

Kilka dni temu piłkarki ręczne Startu rywalizowały z wicemistrzyniami Polski, a już jutro (18 września) podejmą najlepszą drużynę w kraju. - Musimy wyjść na ten mecz z nastawieniem jak najlepszej gry i walki. Z tego może coś dobrego się urodzić - powiedział trener Marcin Pilch.

Przed szczypiornistkami EKS 3. kolejka PGNiG Superligi kobiet. Podopieczne Marcina Pilcha do tej pory wywalczyły trzy oczka, po tym jak na inaugurację sezonu pokonały koszalinianki. Niestety w kolejnym starciu nie udało im się ugrać chociażby punktu, wicemistrzynie Polski odniosły pewne zwycięstwo. Trzecim rywalem elblążanek będzie kolejna bardzo mocna drużyna. Lubińskie Zagłębie rozpoczęło sezon od dwóch zwycięstw. Miedziowe najpierw pokonały Eurobud JKS Jarosław, a następnie Piotrcovię Piotrków Trybunalski i do Elbląga przyjadą po kolejne zwycięstwo.

Bożena Karkut ma w swoim zespole bardzo doświadczone zawodniczki, czego nie można jeszcze powiedzieć o młodych piłkarkach EKS. - Na pewno moje zawodniczki będą miały w głowach to, że przyjeżdża mistrz Polski, ale my musimy grać młodością, odwagą, spontanicznością i wtedy możemy uzyskać korzystny rezultat. Nie możemy już w szatni myśleć, że to mistrz, że wygrał dwa mecze, że ten mecz jest przegrany, tylko musimy wyjść z nastawieniem jak najlepszej gry i walki. Z tego może urodzić się coś dobrego - powiedział trener Startu.

Elbląski zespół w ostatnim meczu zagrał bez Pauliny Stapurewicz i podobnie będzie w sobotnim pojedynku. Do gry wróci natomiast Katarzyna Cygan. - Wracam po dłuższej przerwie. Jestem głodna gry i to jest odpowiedni moment na powrót - powiedziała zawodniczka.

Szkoleniowiec Marcin Pilch przed sobotnim meczem kładzie nacisk na grę w obronie i wyeliminowanie błędów w ataku. - Przygotowujemy się naszym cyklem tygodniowym. Musimy zrobić drobne korekty w grze obronnej. Wiadomo, że Zagłębie dysponuje dobrymi, doświadczonymi zawodniczkami i musimy sobie z tym poradzić, przede wszystkim mocniej skupić się na środkowej strefie gry w obronie. Nasz atak nie jest jeszcze taki, jakbyśmy chcieli żeby był, ale cały czas nad nim pracujemy na treningach. W kolejnych meczach chcemy wyeliminować nasze błędy własne podać, chwytów, bo ich jest najwięcej - powiedział trener.

Przed rozpoczęciem meczu zarząd klubu oraz kibice podziękują Aleksandrze Garczarczyk, która zakończyła karierę sportową. 'Jędza' reprezentowała elbląski klub przez osiem sezonów, jednak nie żegna się z piłka ręczną. Teraz skupi się na pracy z młodymi adeptami szczypiorniaka.

Sobotnie mecz rozegrany zostanie w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 18. Bilety i karnety można nabyć jedynie przez platformę Abilet. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić na kanale emocje.tv.