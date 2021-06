Młodzieżowa reprezentantka Polski zagra w Starcie

EKS Start ogłosił drugi transfer na sezon 2021/2022. Szeregi elbląskiej drużyny zasili 19-letnia absolwentka Szkoły Mistrzostwa Sportowego Paulina Kopańska.

Paulina Kopańska pochodzi z Łazisk Górnych, małego miasta na Śląsku. Tam zaczynała stawiać pierwsze kroki w piłce ręcznej. Mierząca 185 cm wzrostu rozgrywająca ostatnie cztery lata spędziła na szlifowaniu swoich umiejętności w SMS ZPRP Płock. - Moja była trenerka Iryna Krawczyk powiedziała mi o Szkole Mistrzostwa Sportowego w Płocku. Ta szkoła dużo mi pomogła w doskonaleniu swoich umiejętności. Z początkiem mojej nauki w SMS przeszłam do zespołu w Gdyni, gdzie wszyscy przyjęli mnie bardzo ciepło. Razem z dziewczynami i sztabem trenerskim zdobyliśmy cztery razy brązowy medal mistrzostw Polki, oraz raz srebrny medal. Ponadto wraz z reprezentacją Polski juniorek zdobyłam brązowy medal Mistrzostw Europy Dywizji B. Aktualnie przygotowujemy się do kolejnej imprezy, która odbędzie się w Macedonii - powiedziała zawodniczka.

SMS ZPRP Płock w sezonie 2020/2021 zajął drugie miejsce w tabeli I Ligi Kobiet Grupy A. Paulina Kopańska uplasowała się na siódmym miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelczyń

rzucając 82 bramki w 17 meczach. Zostało to zauważone przez Start, który zaproponował młodej zawodniczce aż trzyletni kontrakt. - Wybrałam Elbląg ponieważ wierzę, że ten wybór jest dobry dla mojego rozwoju sportowego. Dużo utalentowanych zawodniczek jest, bądź były w Elblągu i mam nadzieję, że za jakiś czas będę grać na tym samym poziomie co one - dodała szczypiornistka.

Paulina Kopińska urodziła się 5 stycznia 2002 roku, ma 185 cm wzrostu.

Wcześniej informowaliśmy, że Start zasili Joanna Wołoszyk.