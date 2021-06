Pierwsze wzmocnienie Startu

Rozgrywająca Joanna Wołoszyk to pierwsza nowa szczypiornistka, która podpisała kontrakt z elbląskim Startem. Zawodniczka poprzednie dwa sezony spędziła w zagranicznych klubach, była też powoływana do reprezentacji Polski.

Joanna Wołoszyk (z domu Kozłowska) ma 26 lat i 183 cm wzrostu. Rozgrywająca grała w GTPR Gdynia, Vistalu Gdynia, Pogoni Szczecin, by następnie przenieść się do Turcji. W Kastamonu B. Genclik SK spędziła jeden sezon, a potem na rok przeniosła się do Francji, gdzie broniła barw Saint-Amand Handball. Po dwóch sezonach spędzonych za granicą zdecydowała się wrócić do Polski i podpisać kontrakt ze Startem Elbląg.

- Było dużo czynników, które zadecydowały o tym, że związałam się z Elblągiem. Pochodzę z okolic Kwidzyna, mieszkałam w Trójmieście i postanowiłam wrócić do domu. Miałam też inną propozycję zagraniczną, ale covid trochę namieszał w mojej sytuacji. Był to ciężki czas związany z podróżami i chciałam wrócić do Polski. Kolejnym punktem była wizja trenera Niewrzawy. Wiem, że Start będzie prowadził inny szkoleniowiec, ale zawsze dobrze mi się współpracowało z Andrzejem Niewrzawą i myślę, że jest to dobre miejsce dla mnie - powiedziała Joanna Wołoszyk.

Warto dodać, że rozgrywająca wielokrotnie była powoływana do reprezentacji Polski.

