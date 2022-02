Niespodzianka w Piotrkowie. Start z trzema punktami

Ogromną niespodziankę sprawiły swoim kibicom szczypiornistki Startu. Elblążanki wygrały w Piotrkowie Trybunalskim 35:31. Świetny mecz rozegrała Joanna Wołoszyk, która rzuciła aż trzynaście bramek.

Start i Piotrcovia w bieżącym sezonie rozgrywały zacięte mecze. Oba pojedynki zakończyły się remisem w regulaminowym czasie gry, w pierwszej rundzie elblążanki był lepsze w rzutach karnych, w drugiej natomiast piotrkowianki. Mimo wyrównanych wcześniejszych spotkań, faworytem do wygranej w trzecim starciu była Piotrcovia. Zespół Krzysztofa Przybylskiego niedawno sprawił ogromną niespodziankę, pokonując lublinianki i po 15 rozegranych meczach miał dwanaście punktów więcej od EKS.

Elblążanki od pierwszych minut spotkania były skuteczne w ataku. Wynik otworzyła Wiktoria Kostuch, a na 2:0 podwyższyła Katarzyna Cygan. Sędziowie wielokrotnie dopatrywali się fauli po obu stronach boiska i co chwilę wskazywali na linie 7. metra. W szeregach Startu świetnie rzuty karne egzekwowała Joanna Wołoszyk. Doświadczona rozgrywająca EKS rozgrywała bardzo dobre zawody i tylko w pierwszej połowie zdobyła aż dziesięć bramek. Po kwadransie gry przyjezdne prowadziły 8:5. Gospodynie wykorzystały grę w przewadze, odrobiły straty i tablica wyników wskazywała 8:8. Przez kilka kolejnych minut bramki padały naprzemiennie. Elblążanki wykorzystały chwilową niedyspozycję piotrkowianek i odskoczyły na trzy gole. Długo się jednak z tego prowadzenia nie cieszyły, bo rywalki znów wykorzystały grę w przewadze i zdobyły bramkę kontaktową. Do końca pierwsze połowy obie drużyny dorzuciły po jednym golu i na przerwę udały się przy wyniku 15:17.

Po zmianie stron podopieczne Marcina Pilcha nadal były skuteczniejsze w ofensywie, a po przechwycie Pauliny Stapurewicz i golu Katarzyny Cygan, odskoczyły już na cztery bramki. W 37. minucie swoją dwunastą bramkę zdobyła Joanna Wołoszyk i Start prowadził 21:18. Gospodynie usilnie próbowały odrobić straty, jednak plany pokrzyżowała im Aleksandra Hypka. Bramkarka EKS obroniła m.in. dwa rzuty karne, a jej koleżanki powiększyły prowadzenie do czterech trafień. Kolejny rzut karny wykorzystała Joanna Wołoszyk, a chwilę później przychwyciła piłkę i akcję wykończyła Paulina Stapurewicz. Elblążanki prowadziły 25:19 i o przerwę poprosił Krzysztof Przybylski. Po wznowieniu piotrkowianki próbowały kryć indywidualnie jedną bądź dwie rozgrywające. To na niewiele się zdało. Elblążanki nadal radziły sobie w ataku i w 50. minucie nadal miały sześć goli więcej. Przy stanie 24:30 za niesportowe zachowanie bezpośrednią czerwoną kartkę ujrzała Justyna Świerczek i po raz trzeci na ławkę kar odesłana została najskuteczniejsza zawodniczka tego meczu. Od tego czasu gra stoczyła się praktycznie bramka za bramkę, piotrkowianki zdecydowały się na indywidualne krycie, jednak to nie utrudniło elblążankom zdobywania bramek. Zespół Marcina Pilcha wygrał w Piotrkowie Trybunalskim 35:31 i w końcu zgarnął upragnione trzy punkty.

Piotrcovia Piotrków Trybunalski - EKS Start Elbląg 31:35 (15:17)

Piotrcovia: Sarnecka 1, Opelt - Królikowska 7, Trbović 5, Drażyk 4, Waga 4, Świerczek 3, Klonowska 2, Oreszczuk 2, Stanisławczyk 2, Jureńczyk 1, Grobelna, Majsak, Trawczyńska, Yashchuk, Sobecka.

Start: Hypka, Żarnoch - Wołoszyk 13, Szczepanik 5, Tarczyluk 5, Stapurewicz 4, Cygan 3, Kopańska 2, Choromańska 1, Dworniczuk 1, Kostuch 1, Głębocka, Owczarek, Peplińska.

Kolejny mecz Start zagra przed własną publicznością 25 lutego z JKS Eurobud Jarosław.

