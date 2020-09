Ograniczenia na meczach Startu

Pandemia Covid-19 spowodowała, że podczas meczów Startu wprowadzone będą pewne ograniczenia, a pierwsze spotkanie na żywo będzie mogło obejrzeć jedynie 300 kibiców. Dobrą informacją jest natomiast fakt, że w tym sezonie wszystkie spotkania będą transmitowane w telewizji lub Internecie.

Do rozpoczęcia rozgrywek PGNiG Superligi pozostały tylko dwa dni. Elblążanki swój pierwszy mecz zagrają w czwartek (10 września) o godz. 17:30, kiedy to podejmą koszalińskie Młyny Stoisław. Kibice EKS przyzwyczajeni do zakupu karnetów bądź wejściówek tuż przed meczem, tym razem nie będą mogli tego zrobić. Na najbliższy mecz udostępnionych będzie jedynie 300 miejsc, a zakupu wejściówek można dokonać jedynie na stronie abilet.pl. Bilet normalny kosztuje 18 zł, ulgowy 5 zł (emeryci i renciści oraz studenci do 26. roku życia na podstawie legitymacji), a dzieci wejdą na mecz za symboliczną złotówkę. Kibice, którzy w zeszłym sezonie zakupili karnety na III i IV rundę, do końca roku 2020 będą mogli z nich korzystać. Klub informuje także, że posiadacze karnetów oraz osoby, które zakupią bilety będą musiały zapoznać się z treścią regulaminu imprezy i zobowiązać do przestrzegania go. Ponadto konieczne będzie wydrukowanie, wypełnienie i pozostawienie podczas wchodzenia na mecz oświadczenia uczestnika imprezy.

W hali obowiązywać będą pewne obostrzenia. Przy wejściu mierzona będzie temperatura, w przypadku temperatury ciała równej lub przekraczającej 37,2°C klub ma prawo odmówić wstępu na mecz. Należy mieć zasłonięte usta oraz nos maseczką lub przyłbicą, obowiązywać będzie także dezynfekcja rąk. Kibice będą mogli zajmować tylko wyznaczone miejsca, przy zachowaniu bezpiecznej odległości. Fanów piłki ręcznej ucieszy zapewne fakt, iż transmisje ze wszystkich meczów PGNiG Superligi kobiet będzie można śledzić w Internecie oraz telewizji. W każdej serii spotkań TVP Sport przeprowadzi transmisję z jednego meczu. Pozostałe pojedynki będzie można śledzić na kanale zobacz.tv, konieczne będzie jednak wykupienie miesięcznego abonamentu.