Osłabiony Start walczył do końca w Piotrkowie Trybunalskim

Bez swojej kapitan udał się do Piotrkowa Trybunalskiego zespół Startu. Trener Andrzej Niewrzawa miał do dyspozycji zaledwie jedenaście zawodniczek, a od 45. minuty meczu jeszcze o jedną mniej. Elblążanki nie wykorzystały aż czterech rzutów karnych i to w zasadzie zaważyło o przegranej 29:31. Szery opis wkrótce.

Anna Dembińska