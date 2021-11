Ostatni mecz Startu w tym roku

Piłkarki ręczne Startu w środowy wieczór (17 listopada) podejmą Piotrcovię Piotrków Trybunalski. Dla elblążanek będzie to ostatnia okazja by zwiększyć swój dorobek punktowy w 2021 roku. - Jesteśmy bojowo nastawione, chcemy walczyć do ostatniej minuty - zapowiedziała Paulina Stapurewicz.

Przed szczypiornistkami EKS mecz 11. kolejki PGNiG Superligi kobiet. W czterech poprzednich pojedynkach elblążanki poniosły porażki i spadły na przedostatnie miejsce w ligowej tabeli. W dwóch ostatnich potyczkach przegrane były wysokie, bo aż trzynastobramkowe. - Ostatnie spotkania nie przebiegły po naszej myśli - powiedział trener Startu - Zbyt dużo błędów własnych zarówno w obronie jak i w ataku nie pozwoliło dotrzymać kroku wyżej notowanym przeciwniczkom. Nie oznacza to, że do następnego meczu podejdziemy ze spuszczonymi głowami. Gramy po to, żeby wygrywać, żeby zdobywać punkty i z takim założeniem wyjdziemy na boisko w środę. Mamy nadzieję, że praca którą ostatnio wykonujemy pozwoli zminimalizować liczbę niepotrzebnych strat oraz podnieść skuteczność w sytuacjach, które sobie stwarzamy, co pozwoli nam zagrać z Piotrcovią co najmniej tak, jak w pierwszym meczu z tym zespołem i zdobyć kolejne punkty - dodał Marcin Pilch.

Elblążanki wygrały do tej pory trzy mecze, Piotrcovia natomiast cztery, zespoły dzieli pięć punktów. Jedną z drużyn, która znalazła receptę na podopieczne Krzysztofa Przybylskiego był właśnie Start, który wywiózł z Piotrkowa Trybunalskiego dwa punkty. - Wiemy, że będzie to trudne spotkanie, jednak poprzednia runda pokazała, że potrafimy grać z Piotrkowem jak równy z równym i nawet wygrać. Jesteśmy bojowo nastawione, chcemy walczyć do ostatniej minuty - powiedziała Paulina Stapurewicz.

Piotrkowianki przyjadą do Elbląga z zamiarem rewanżu za wrześniowa porażkę z EKS i chęcią rehabilitacji za dwa ostatnio przegrane spotkania (z Eurobud JKS Jarosław i Zagłębiem Lubin). Warto przypomnieć, że od tego sezonu Piotrcovia ma w swoim składzie znane z gry w Elblągu Joannę Wagę, Justynę Świerczek oraz Tatianę Trbović. Niestety w środowym meczu nie zagra Paulina Kopańska, która w Lubinie skręciła staw skokowy. Nadal uraz leczy Paulina Kopańska oraz Patrycja Kozak. Dobrą informacją jest natomiast to, że do gry wróciła Joanna Wołoszyk.

Środowy mecz Startu z Piotrcovią rozegrany zostanie w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 18. Bilety można nabyć jedynie przez platformę Abilet, a transmisję obejrzeć na kanale emocje.tv.

Zobacz tabelę i terminarz PGNiG Superligi kobiet.

Patronem medialnym Startu jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl