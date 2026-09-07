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Paulina Kuźmińska ponownie w reprezentacij Polski

 Elbląg, Paulina Kuźmińska ponownie w reprezentacij Polski

Kolejne reprezentacyjne wyzwanie przed Pauliną Kuźmińską. Rozgrywająca Energi Startu Elbląg otrzymała powołanie do seniorskiej reprezentacji Polski na wrześniowy cykl akcji szkoleniowych.

Dla Pauliny obecność w kadrze narodowej staje się coraz bardziej stałym punktem sportowego kalendarza. Nasza zawodniczka po raz kolejny będzie miała okazję trenować pod okiem sztabu reprezentacji oraz rywalizować na międzynarodowym poziomie.Pierwsza z zaplanowanych akcji szkoleniowych odbędzie się w dniach 17–20 września w COS OPO Szczyrk.

To jednak nie koniec wrześniowych obowiązków reprezentacyjnych. Kolejny etap rozpocznie się 20 września, ponownie w Szczyrku, gdzie Biało-Czerwone odbędą kolejną konsultację szkoleniową. Następnie reprezentacja Polski uda się do czeskiego Chebu, gdzie w dniach 23–27 września weźmie udział w turnieju międzypaństwowym z Czechami, Słowacją oraz Norwegią (drużyna B).

Paulina Kuźmińska znalazła się w gronie 22 zawodniczek powołanych na ten cykl, a sama akcja szkoleniowa zakończy się 28 września. Dla naszej rozgrywającej będzie to kolejna możliwość zdobywania doświadczenia na poziomie reprezentacyjnym.

Paulina od czterech sezonów reprezentuje barwy Energa Startu Elbląg, a jej regularna obecność w seniorskiej kadrze jest powodem do dumy zarówno dla niej samej, jak i całego naszego klubu.

Energa Start Elbląg

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