Paulina Peplińska wraca do Startu

EKS Start Elbląg ogłosił pierwszy transfer na sezon 2024/2025. Zespół zasili rozgrywająca Paulina Peplińska, która reprezentowała już barwy elbląskiego klubu kilka lat temu.

21-letnia Paulina Peplińska swoją przygodę z piłką ręczną rozpoczęła w klubie UKS Conrad Gdańsk (UKS Szczypiorniak Gdańsk). Następnie grała w Vistalu Gdynia, by w kolejnym sezonie trafić do Elbląga. W Starcie szlifowała swoje umiejętności pod okiem duetu trenerskiego, który tworzył Marcin Pilch i Krzysztof Kotwicki. Niestety problemy zdrowotne nie pozwoliły jej się w pełni rozwinąć w naszym zespole. Potem zawodniczka wróciła do Gdyni, gdzie z powodzeniem reprezentuje tamtejszy SPR. Gdyńska ekipa zajmuje obecnie trzecie miejsce w Lidze Centralnej kobiet, a Paulina jest najlepszą strzelczynią w swoim zespole z dorobkiem 119 bramek. Dzięki wysokiej skuteczności zajmuje piąte miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelczyń. Warto wspomnieć, że jako juniorka zdobyła srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych oraz dwa brązowe medale w różnych kategoriach wiekowych.