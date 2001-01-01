Pierwsze granie Startu

Po niemal trzech tygodniach przygotować do sezonu 2025/2026 Energa Start Elbląg wchodzi w okres gier kontrolnych. Drużyna Magdaleny Stanulewicz wybrała się do Lublina, gdzie weźmie udział w międzynarodowym turnieju.

Do rozpoczęła rozgrywek Orlen Superligi Kobiet pozostał niespełna miesiąc. Zawodniczki Energi Startu Elbląg od trzech tygodni intensywnie przygotowują się do sezonu, wśród nich są dwie nowe piłkarki, które dołączyły do drużyny Oliwia Suliga oraz Polina Masalova.

- Okres przygotowawczy przebiega zgodnie z założonym planem. Zespół pracuje bardzo solidnie i w pełni koncentruje się na każdym treningu. Cieszę się, że nowe zawodniczki bardzo szybko się zaaklimatyzowały i wniosły dużo jakości do drużyny. Widać, że dobrze czują się w zespole i świetnie się w niego wkomponowały zarówno na boisku, jak i poza nim - powiedziała trenerka Magdalena Stanulewicz.

Przed drużyną pierwsze gry kontrolne, które będą dla niej ważnym sprawdzianem. Elblążanki pojechały do Lublina, gdzie w dniach 8-9 sierpnia wezmą udział w III Memoriale im. Edwarda Jankowskiego. Nasza drużyna w pierwszym meczu zmierzy się z Sośnicą Gliwice, a drugiego dnia zagra albo z PGE MKS El-Volt Lublin albo z MSK Iuventa Michalovce.

- Mecze kontrolne pozwolą nam one ocenić, nad którymi elementami musimy jeszcze mocniej popracować przed rozpoczęciem rozgrywek. Wyjazd na turniej to dla nas świetna okazja nie tylko do sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim do integracji i zacieśniania więzi w zespole. Wspólnie spędzony czas, zarówno na parkiecie, jak i poza nim, pozwala nam lepiej się poznać i budować zgranie, które przekłada się na naszą grę. Jedziemy tam również z myślą o tym, żeby dać możliwość pograć wszystkim zawodniczkom. Każda z nich wnosi coś ważnego do drużyny i zasługuje na szansę pokazania się w meczu. To także szansa, żeby sprawdzić swoje umiejętności w praktyce i wyciągnąć cenne wnioski na przyszłość - dodała trenerka.

Harmonogram turnieju:

Piątek, 8 sierpnia

godz. 16:30 Energa Start Elbląg - Sośnica Gliwice

godz. 18:30 PGE MKS El-Volt Lublin - MSK Iuventa Michalovce

Sobota, 9 sierpnia

godz. 12:00 mecz o 3. miejsce

godz. 14:00 finał