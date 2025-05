Pierwszy transfer Startu

Po bardzo dobrym sezonie 2024/2025 w elbląskim Starci nie zajdzie wiele zmian. Z zespołem pożegnają się dwie zawodniczki i tyle samo podpisze nowe kontrakty. W przyszłym sezonie w naszej drużynie nie zobaczymy już bramkarki Neveny Radojcić oraz rozgrywającej Kristyny Kubisovej. Zarząd klubu poinformował już o pierwszym transferze, kontrakt podpisano z bramkarką Oliwią Suligą, która ostatnie lata spędziła w Piotrkowie Trybunalskim.

- Z ogromną motywacją i sportową energią dołączam do drużyny Energa Start Elbląg, gotowa walczyć o kolejne zwycięstwa i rozwój razem z zespołem - powiedziała zawodniczka.

22-letnia bramkarka pierwsze kroki w piłce ręcznej stawiała w klubie „Zgoda” w rodzinnej Rudzie Śląskiej.

- Na bramce stanęłam trochę z przypadku. Jako jedna z nielicznych nie bałam się mocniejszych rzutów, a z czasem przerodziło się to w prawdziwą pasję. Sportowego ducha zaszczepili we mnie pierwsi trenerzy, dzięki którym piłka ręczna stała się nie tylko hobby, ale sposobem na życie. W gimnazjum przeniosłam się do klasy sportowej w Chorzowie, a liceum ukończyłam w SMS-ie w Płocku, gdzie zdobywałam doświadczenie na parkietach I ligi oraz w młodzieżowej reprezentacji Polski. Mój debiut w Superlidze nastąpił w barwach MKS Piotrcovii, w której występowałam trzy sezony. Mam za sobą również występy w kadrze Polski B - mówiła o sobie Oliwia Suliga.