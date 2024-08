Pierwszy test Startu

Przed piłkarkami ręcznymi Startu pierwsze mecze kontrolne przed zbliżającym się sezonem 2024/2025. Drużyna Magdaleny Stanulewicz zagra w Koszalinie cztery sparingi.

Przebudowana drużyna Startu wspólne treningi rozpoczęła 15 lipca. Przypomnijmy, że klub zasiliło aż dziewięć zawodniczek: Paulina Peplińska, Karolina Wicik, Aleksandra Zych, Maria Szczepaniak, Zofia Chwojnicka, Aleksandra Wiśniewska, Kristina Kubisova, Oliwia Szczepanik i Maria Pentek. Zmiana zaszła także w sztabie szkoleniowym. Od sezonu 2024/2025 zespół prowadzą: Magdalena Stanulewicz i Wioleta Janaczek.

- Okres przygotowawczy to czas intensywnych treningów, które mają na celu zbudowanie formy na nadchodzący sezon. Zawodniczki dają z siebie wszystko, angażując się w ćwiczenia siłowe, wytrzymałościowe i techniczne, aby osiągnąć najwyższą dyspozycję. Równocześnie ten czas jest kluczowy dla integracji zespołu. Poznajemy się, budujemy zaufanie i wspólnie pracujemy nad zgraniem, co jest fundamentem sukcesu w nadchodzących rozgrywkach. Zostały trzy tygodnie do startu ligi, więc skupiamy się na znalezieniu najbardziej korzystnych ustawień taktycznych oraz wykorzystaniu najmocniejszych stron zawodniczek. Każdy trening to okazja do testowania różnych formacji, ustawień i rotacji, aby odkryć, które konfiguracje najlepiej wykorzystują atuty poszczególnych zawodniczek - mówi trenerka Magdalena Stanulewicz.

Przed drużyną pierwsze mecze kontrolne. W dniach 9-10 sierpnia elblążanki wezmą udział w Turnieju Piłki Ręcznej pod patronatem prezydenta Koszalina oraz wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego, w którym zmierzą się z gospodyniami Młynami Stoisław Koszalin oraz pochodzącą z Ukrainy drużyną HC Rivne. Swój udział w turnieju odwołała natomiast drużyna AWS Energa Szczypiorno Kalisz.

Program turnieju:

Piątek (9 sierpnia):

17:00 Start Elbląg - HC Rivne

19:00 Młyny Stoisław Koszalin - Start Elbląg

Sobota (10 sierpnia):

10:00 Start Elbląg - HC Rivne

12:00 Młyny Stoisław Koszalin - Start Elbląg