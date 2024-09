Pierwszy wyjazd Startu

Piłkarki ręczne Startu udały się do Gliwic, gdzie w sobotni wieczór (14 września) zmierzą się z SPR Sośnica Gliwice.- Przez długi czas ciężko pracowałyśmy, aby przygotować się do tego spotkania i teraz chcemy pokazać się z jak najlepszej strony - powiedziała trenerka Magdalena Stanulewicz.

SPR Sośnica Gliwice to nowy zespół w Orlen Superlidze Kobiet, który zajął miejsce wycofanego z rozgrywek Handball JKS Jarosław. Wydaje się, że poza nazwą i miejscem rozgrywania meczów jako gospodarz, niewiele się jednak zmieniło. Zawodniczki grające wcześniej w Jarosławiu przeniosły się do Gliwic, by tam grać w najwyższej klasie rozgrywkowej, a ich trenerem nadal jest Michał Kubisztal.

Sośnica dołączyła do superligi po tym jak przyznano jej „dziką kartę”. Do licytacji o nią przystąpiła również Galiczanka Lwów, jednak Sośnica przedstawiła najkorzystniejszą ofertę i po 17 latach wróciła do najwyższej klasy rozgrywkowej. Warto nadmienić, że w minionym sezonie gliwicki klub rywalizował w Lidze Centralnej, w której zajął ostatnie miejsce.

Do rozgrywek zgłoszono osiemnaście zawodniczek, w tym m.in. Weronikę Kordowiecką, Aleksandrę Dorsz, Katarzynę Kozumir, Natalię Dmytrenko, Moniky Bancilon, czy Wiktorię Kostuch. W 1. kolejce gliwicki zespół miał udać się do Lublina, jednak mecz został przełożony na bliżej nieznany termin. Potyczka ze Startem będzie zatem pierwszym oficjalnym meczem Sośnicy w Orlen Superlidze Kobiet.

W okresie przygotowawczym gliwiczanki zagrały kilka meczów kontrolnych. Ich rywalem był słowacki MŠK Iuventa Michalovce, MKS Urbis Gnieno, czy MKS FunFloor Lublin. Z kolei elblążanki mają już za sobą premierowe starcie. W miniony weekend podopieczne Magdaleny Stanulewicz wywalczyły punkt w meczu z MKS Urbis Gniezno. Energa Start liczy, że w drugim spotkaniu uda się wywalczyć komplet punktów.

- Przez długi czas ciężko pracowałyśmy, aby przygotować się do tego spotkania i teraz chcemy pokazać się z jak najlepszej strony. Jesteśmy w pełni gotowe i nie możemy doczekać się meczu. Dodatkowo, dotarły do nas wspaniałe wieści, że na mecz ligowy przyjadą nasi kibice, którzy pokonają mnóstwo kilometrów, aby nas wspierać. To dla nas ogromne wsparcie i bardzo to doceniamy - powiedziała trenerka Energi Startu.

Sobotni mecz w Gliwicach rozpocznie się o godz. 16. Transmisję będzie można śledzić na platformie emocje.tv.