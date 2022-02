Powołania do kadry dla zawodniczek Startu

Dwie szczypiornistki EKS Start Elbląg będą miały okazję zaprezentować swoje umiejętności norweskiemu selekcjonerowi reprezentacji Polski. Na zgrupowanie kadry pojedzie Paulina Kopańska oraz Joanna Wołoszyk.

Selekcjoner reprezentacji Polski Arne Senstad powołał 21 zawodniczek na konsultacje szkoleniowe przed marcowymi meczami eliminacyjnymi z Rosją. Co nie jest niespodzianką, najwięcej przedstawicielek w kadrze będzie mieć zespół mistrza Polski, jednak w kadrze nie zabraknie elbląskiego akcentu. Umiejętności 20-letniej Pauliny Kopańskiej zostały doceniony i rozgrywająca EKS po raz pierwszy pojawi się na zgrupowaniu seniorskiej kadry. - Jestem bardzo zaskoczona, że dostałam taką szansę. To będzie duży przeskok, bo do tej pory byłam powoływania do kadry młodzieżowej, a teraz będę trenować z seniorkami. Będzie ciężko, ale wiem że dam z siebie 100% i wyciągnę z tego zgrupowania jak najwięcej - powiedziała rozgrywająca. Drugą zawodniczką Startu, która została powołana jest Joanna Wołoszyk, dla której będzie to powrót do reprezentacji.

Paulina Kopańska (fot. Anna Dembińska)

- Dla mnie zawsze powołanie na zgrupowanie kadry było wielkim wyróżnieniem. Cieszę się, że Paulina Kopańska otrzymała szansę, ponieważ jest przyszłością tej kadry i ma duży potencjał - powiedziała Joanna Wołoszyk.

Konsultacja szkoleniowa rozpocznie się 27 lutego w Mielnie. 3 marca biało-czerwone zmierzą się w Koszalinie z Rosjankami, natomiast rewanż rozegrany zostanie 6 marca w Astrachaniu. Póki co, Polki zajmują pierwsze miejsce w swojej grupie. Rosjanki mają tyle samo punktów, jednak gorszy bilans bramkowy. Zerowy dorobek punktowy ma natomiast Szwajcaria i Litwa. Na mistrzostwa Europy awansują dwie najlepsze drużyny ze wszystkich grup.

