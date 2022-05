Przed(ostatnia) szansa na punkty

Piłkarki ręczne Startu w sobotnie popołudnie (14 maja) zmierzą się w Kielcach z miejscową Koroną Handball. To przedostatni mecz elblążanek w sezonie 2021/2022 i zapewne ostatnia szansa na zwycięstwo oraz awans w tabeli.

Zaledwie dwa mecze pozostały szczypiornistkom Startu do zakończenia bieżącego sezonu. Teoretycznie do zdobycia jest sześć punktów, w praktyce realne wydają się trzy oczka. Przedostatnim rywalem EKS będzie kielecka Korona, która nie zapewniła sobie bytu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zespół Pawła Tetelewskiego w 26 meczach zdołał zgromadzić zaledwie cztery punkty. Należy jednak nadmienić, że trzy oczka udało się zdobyć w starciu z elbląskim zespołem i jeden w potyczce z koszaliniankami. W pierwszej rundzie elblążanki pokonały kielczanki 37:31, w kolejnej zwyciężyły zawodniczki Korony 26:24. W trzecim meczu podopieczne Marcina Pilcha ograły rywalki 33:28. Jak będzie w ostatnim starciu tych zespołów? - W tę sobotę czeka nas ważny mecz w Kielcach - powiedziała Paulina Kopańska. - Dzięki wygranej znajdziemy się na szóstym miejscu w lidze. Spotkania z Suzuki Koroną Handball zawsze są zacięte i dziewczyny z Kielc na pewno nie oddadzą nam punktów bez walki. Chcemy zagrać dobry mecz i go wygrać. Przede wszystkim musimy uważać na rzuty z drugiej linii Magdy Więckowskiej i na grę jeden na jeden ze strony pozostałych dziewczyn oraz wyeliminować ich kontrę - dodała rozgrywająca EKS.

Elbląska drużyna ma na swoim koncie osiemnaście punktów. Dwa oczka więcej ma drużyna Młynów Stoisław Koszalin. Obie drużyny chcą zakończyć sezon na szóstym miejscu. Wydaje się, że większą szanse na to mają elblążanki, które już po najbliższym starciu mogą mieć punkt więcej od koszalinianek. Zespół Waldemara Szafulskiego i Waldemara Szymańskiego w najbliższej kolejce zmierzy się z MKS Zagłębie Lubin, który na pewno nie podejdzie lekceważąco do niżej notowanych Młynów. Jeśli Miedziowe zwyciężą w sobotę, to w Koszalinie będą świętować tytuł mistrza Polski. Ostatnim przeciwnikiem koszalinianek będzie Eurobud JKS Jarosław, który również będzie walczył o zwycięstwo, mimo że nie ma już szans na medal. Jarosławianki będą jednak chciały w dobrym stylu pożegnać się z własnymi kibicami. Z kolei elblążanki ostatni ligowy mecz zagrają w Lublinie, skąd raczej trudno będzie im wywieźć chociażby punkt.

Czy szczypiornistom Startu uda się pokonać kielczanki i awansować na szóste miejsce, dowiemy się w sobotni wieczór. Mecz w Kielcach rozpocznie się o godz. 17. Transmisję będzie można śledzić na platformie emocje.tv.

Zobacz tabelę i terminarz PGNiG Superligi kobiet.

