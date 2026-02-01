Przegrana Startu z mistrzem Polski

Nie było niespodzianki w starciu przedostatniej drużyny Orlen Superligi Kobiet z mistrzem Polski. Elblążanki walczyły z osłabionym Zagłębiem Lubin, jednak przegrały 33:39. Po tej kolejce nasza drużyna spadła na przedostatnie miejsce w tabeli.

W przedostatniej kolejce rundy zasadniczej Energa Start Elbląg podejmowała Zagłębie Lubin. Wczoraj (31 stycznia) Sośnica wygrała koleje spotkanie i zepchnęła naszą drużynę na przedostatnie miejsce w tabeli, zatem - by wrócić na 8. lokatę - Elblążanki musiały pokonać mistrzynie Polski. Zagłębie przyjechało do Elbląga w trzynastoosobowym składzie, trenerka Magdalena Stanulewicz miała natomiast do dyspozycji piętnaście zawodniczek.

Wynik spotkania otworzyła Aleksandra Zych, a gdy trafiła po raz kolejny, Start prowadził 3:2. Trzy kolejne bramki padły z rąk mistrzyń Polski, a na 4:5 trafiła Zofia Chwojnicka. Elblążanki popełniały błędy przy rozegraniu, a gdy już udało im się przedrzeć przez defensywę Zagłębia, to zatrzymywała je Monika Maliczkiewicz. Mistrzynie zdobyły trzy kolejne bramki i tablica wyników wskazywała 5:9. Zaraz sytuacja na parkiecie się odwróciła i to gospodynie zanotowały trzy skuteczne akcje. Z koła trafiała Maria Szczepaniak, a na 8:9 gola zdobyła Joanna Kozłowska. Elblążanki goniły wynik, świetne wejście w mecz zanotowała Paulina Kuźmińska, która zaraz po pojawieniu się na parkiecie zdobyła wyrównującą bramkę (10:10). Niestety od 20. minuty znów inicjatywę przejęły lubinianki, które rzuciły aż pięć bramek z rzędu. W końcu, po 5. minutach, Elblążanki pokonały bramkarkę MKS i znów zaczęły trafiać regularnie, jednak Zagłębie również kończyło swoje akcje ofensywne i utrzymywało kilkubramkową przewagę. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 17:22.

Po zmianie stron Miedziowe szybko podwyższyły prowadzenie do ośmiu goli. Gospodynie w końcu wstrzeliły się między słupki i udało im się zmniejszyć nieco straty. Dobrze w ataku prezentowała się Paulina Kuźmińska, która w pewnym momencie wzięła na siebie ciężar zdobywania bramek. Po drugiej stronie bardzo dobrze spisywała się Kinga Grzyb. Przez kilka minut zawodniczki te na zmianę trafiały między słupki i w 47. minucie było 25:30. Do końca spotkania gra była bardzo wyrównana, Zagłębie utrzymywało pięcio-sześciobramkowy dystans. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 33:39.

Energa Start Elbląg - KGHM MKS Zagłębie Lubin 33:39 (17:22)

Start: Pentek, Suliga Ciąćka - Kuźmińska 9, Szczepaniak 5, Zych 5, Kozłowska 5, Tarczyluk 3, Chwojnicka 2, Grabińska 2, Szczepanek 1, Masalova 1, Dworniczuk, Pahrabitskaya, Wicik.

Zagłębie: Maliczkiewicz, Zima, Piotrowska - Grzyb 9, Cesareo Romero 8, Fernandez Fraga 7, Janas 5, Jakubowska 3, Cardoso de Castro 3, Kochaniak 3, Drabik 1, Pietras, Jureńczyk.

Zobacz tabelę i terminarz Orlen Superligi Kobiet.

Ostatni mecz rundy zasadniczej Elblążanki zagrają na wyjeździe 7 lutego z PGE MKS El-Volt Lublin.