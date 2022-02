Pucharowe wyzwanie Startu

Piłkarki ręczne Startu czeka rywalizacja w 1/8 finału Pucharu Polski. W środę (16 lutego) zespół Marcina Pilcha uda się do Koszalina, gdzie zmierzy się z zawodniczkami Młynów Stoisław.

Elblążanki i koszalinianki rywalizację w Pucharze Polski rozpoczęły od 1/16 finału. Dla obu zespołów pojedynki z I-ligowymi drużynami powinny być w zasadzie formalnością, jednak nie do końca tak było. Wyjazdowy pojedynek Młynów Stosiław Koszalin z MKS PR Urbis Gniezno był bardzo zacięty i koszalinianki wygrały zaledwie trzema bramkami (30:27), jednak przez dłuższą część meczu musiały gonić wynik. Start rywalizował natomiast w Legnicy z UKS Dziewiątką, gdzie wygrał 51:34. Starta tylu bramek z dużo niej notowanym przeciwnikiem zapewne dała do myślenia drużynie.

Mecze pucharowe były przerywnikiem dla obu drużyn w rywalizacji ligowej. Niestety obie ekipy grają w sezonie 2021/2022 poniżej swoich oczekiwań. Koszalinianki wygrały do tej pory pięć meczów i zgromadziły czternaście punktów, natomiast elblążanki odniosły trzy zwycięstwa i mają na swoim koncie dziewięć oczek.

Zespół Waldemara Szafulskiego i Waldemara Szymańskiego ma do rozegrania dwa zaległe mecze, w tym jeden ze Startem. Spotkanie 15. kolejki PGNiG Superligi kobiet zostało przełożone z powodu zakażeń wirusem Covid w zespole Młynów. Nowy termin spotkania nie został jeszcze ustalony.

Zespoły w bieżącym sezonie rywalizowały ze sobą dwukrotnie. W pierwszej rundzie, na inaugurację rozgrywek, Start wygrał na własnym parkiecie 25:24, w drugiej natomiast koszalinianki zwyciężyły 26:23.

W ostatnim czasie Młyny Stoisław Koszalin borykają się z problemami kadrowymi, w wygranym 26:23 starciu z Koroną trenerzy mieli do dyspozycji zaledwie dziesięć zawodniczek, natomiast w ostatniej kolejce o dwie więcej. Watro nadmienić, że w Lublinie koszalinianki poniosły bardzo wysoką porażkę (19:40).

Problemu z kontuzjami nie ma już trener Marcin Pilch. W poprzednim meczu trener EKS w końcu mógł wpisać do protokołu meczowego wszystkie swoje podopieczne. Mamy nadzieję, że podobnie będzie jutro (16 lutego) w pojedynku pucharowym. Wydaje się, że oba zespoły prezentują obecnie podobny poziom i o zwycięstwie zdecyduje dyspozycja dnia. Liczymy na to, że to jednak elblążanki wygrają i awansują do ćwierćfinału Pucharu Polski. Mecz w Koszalinie rozpocznie się o godz. 18.

