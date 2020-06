Serbka za Serbkę

Elbląska drużyna pozyskała kolejną szczypiornistkę. Od sezonu 2020/2021 zespół zasili serbska obrotowa Katarina Bojicić, która ma na tej pozycji zastąpił Tatjanę Trbović - To bardzo waleczna, bardzo twardo grającą zarówno w obronie jak i w ataku zawodniczka - powiedział o nowej piłkarce trener Andrzej Niewrzawa.

Katarina Bojicić to 22-letnia obrotowa pochodząca z Belgradu. Jej poprzednim klubem był hiszpański Balonmano Salud Teneriffe, który w ostatnim sezonie występował jako beniaminek w hiszpańskiej División de Honor. Zawodniczka mierzy 179 cm i z elbląską drużyną związała się na dwa lata, z opcją przedłużenia na kolejne sezony. - Jestem naprawdę szczęśliwa i wdzięczna, że dołączam do zespołu z Elbląga. Będzie to dla mnie duże wyzwanie, jednocześnie mam nadzieję, że ciężką wspólną pracą osiągniemy założone cele. Cieszę się również, że w Starcie jest już Milica Rancić, na pewno będzie mi dzięki temu łatwiej wkomponować się w zespół - dodała obrotowa.

Katarina Bojicić ma wspomóc na kole Barbarę Choromańską, która przeszła rehabilitację i od września będzie już walczyć o punkty. Niestety elbląski zespół zdecydowała się opuścić Tatjana Trbović, nad czym ubolewa trener Startu - Odejście Tatjany jest dla zespołu sporym osłabieniem. Tatiana zostawiła w Elblągu kawał serducha, dlatego zapewne będziemy śledzić jej karierę. Jednak życie nie zostawia próżni dlatego szukaliśmy wzmocnienia na tej pozycji. Zdołaliśmy pozyskać zawodniczkę z Serbii Katarinę Bojicić, bardzo waleczną , bardzo twardo grającą zarówno w obronie jak i w ataku. Zadaniem Katariny będzie utrzymać poziom swojej poprzedniczki. W minionym sezonie Katarina była wyróżniającą się zawodniczką w superlidze Hiszpanii - powiedział Andrzej Niewrzawa.

Mamy nadzieję, że młoda Serbka będzie nie mniej waleczna niż jej poprzedniczka Tatjana Trbović, która przenosi się do Rumunii - Elbląg to piękne i przyjazne miasto. Ludzie, których tu poznałam nigdy nie powiedzieli mi złego słowa, wszyscy traktowali mnie jakbym była polską dziewczyną. Przez dwa sezony, które tu spędziłam, miałam dobre relacje z dziewczynami, z którymi się zaprzyjaźniłam. Chciałbym podziękować przede wszystkim klubowi, ludziom którzy pracują wokół niego. Trenerowi Andrzejowi Niewrzawie za okazję bycia częścią tej drużyny i pomoc kiedy tego potrzebowałam, bo wiem że praca ze mną nie należała do łatwych. Podziękowania także dla drugiego trenera Tomasza Popowicza oraz dziewczyn, które uczyniły moje życie w Polsce łatwiejszym, za wszystkie dobre i złe momenty, które razem przeżyliśmy. Chciałabym też podziękować kibicom za bycie ósmym zawodnikiem, za energię, którą dawaliście nam z trybun. Z jednej strony jestem smutna, że przez koronawirusa nie mogliśmy dograć sezonu do końca, ale jestem też pewna, że nie był to mój ostatni pobyt w Elblągu. Z drugiej strony jestem podekscytowana, że spróbuje czegoś nowego - dodała Tatjana Trbović.

Katarina Bojicić to druga nowa zawodniczka, która będzie grać w Starcie w przyszłym sezonie. Wcześniej kontrakt podpisała Joanna Gędłek, a umowę z zespołem przedłużyła Joanna Waga, Alicja Pękala, Justyna Świerczek oraz Aleksandra Dronzikowska.