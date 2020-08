Start drugi w Piotrkowie Trybunalskim

Dwa zwycięstwa i jedną porażkę zanotowały zawodniczki EKS Start na turnieju w Piotrkowie Trybunalskim. Za kilka dni to elblążanki będę gospodyniami turnieju, w którym zagrają cztery zespoły.

Dla elbląskiego zespołu wjazd na VI Memoriał im. Krzysztofa Kazimierskiego był pierwszym, w jakim nasza drużyna brała udział w okresie przedsezonowym. Wcześniej podopieczne Andrzeja Niewrzawy zmierzyły się w Elblągu jedynie z piłkarkami Młynów Stosiław Koszalin. W Piotrkowie Trybunalskim koszalinianki także się pojawiły, a oprócz gospodyń, turniejowy skład uzupełniły chorzowianki.

Pierwszymi rywalkami Startu w Piotrkowie Trybunalskim były koszalinianki. Elblążanki nienajlepiej rozpoczęły to starcie, bo już po kilku minutach meczu miały trzy bramki straty. Na powiększenie przewagi nie pozwoliła podopiecznym Adriana Struzika Magdalini Kepesidu, która między słupkami miała wiele świetnych interwencji. Przy jej pomocy szybko udało się doprowadzić do wyrównania 8:8. W elbląskim zespole rzuty karne skutecznie egzekwowała Nikola Szczepanik, a jeśli nie udało jej się trafić bezpośrednio z 7. metra, to już przy dobitce się nie myliła. Trener Andrzej Niewrzawa rotował składem, między słupkami zameldowała się Natalia Markova, na parkiecie pojawiały się kolejne zawodniczki z ławki. Mecz był wyrównany, padało bardzo dużo bramek i na przerwę elblążanki zeszły z zapasem jednego gola (17:16). Po zmianie stron na kole pojawiła się rozgrywająca Joanna Gędłek, nieźle między słupkami spisywała się Białorusinka i w 38. minucie EKS odskoczył na cztery gole. Gra toczyła się w bardzo szybkim tempie, bramki padały co rusz, jednak to elbląska drużyna powiększała prowadzenie, które urosło aż do sześciu bramek (29:23). Koszalinianki walczyły do końca, jednak zdołały zminimalizować straty jedynie do dwóch goli i to Start wygrał mecz 34:32.

Podopieczne Andrzeja Niewrzawy nie miały zbyt wiele czasu na odpoczynek, bo kolejne spotkanie rozpoczęły około półtorej godziny później, a ich rywalkami były gospodynie turnieju. W tym spotkaniu mogliśmy już zobaczyć Justynę Świerczek, która wróciła do gry po kontuzji. Mecz miał bardzo wyrównany przebieg, przez pewien czas zespoły naprzemiennie zdobywały bramki. Niestety drobnego urazu nabawiła się Magdalini Kepesidu i do końca turnieju nie zobaczyliśmy już jej między słupkami, a warto podkreślić że popisała się ona kilkoma bardzo dobrymi interwencjami. W 20.minucie spotkania Start przegrywał 10:11, kilkukrotnie nasze zawodniczki stopowała Daria Opelt i jej drużyna zeszła na przerwę przy prowadzeniu 17:16. Niedługo po zmianie stron, po dwóch golach Milicy Rancić, był remis po 19. Gospodynie tylko na chwilę pozwoliły elblążankom odskoczyć na dwa gole, bo w 40. minucie znów był remis. Gdy na parkiecie pojawiła Romana Roszak, jej zespół szybko odskoczył na kilka trafień. Elblążanki myliły się przy rozgrywaniu piłki, oddawały niecelne rzuty i kilka minut przed końcem meczu miały pięć bramek straty, by ostatecznie przegrać z Piotrcovią 28:34.

Drugiego dnia turnieju zespół Andrzeja Niewrzawy o drugie miejsce walczył z chorzowskim Ruchem, który pierwszego dnia sprawił niespodziankę dość wysoko pokonując koszalinianki. Podopieczne Marcina Księżyka przegrały natomiast z gospodyniami, ale tylko jednym golem. Ze Startem zapowiadał się zatem ciekawy pojedynek, jednak był on wyrównany tylko przez pierwsze minuty. Nieźle broniła Natalia Markova, celne rzuty oddawała Aliona Shupyk, udało się wyprowadzić też kilka skutecznych kontrataków. Po kilkunastu minutach spotkania, na parkiecie pojawiły się kolejne zawodniczki. Katarzyna Cygan i Alicja Pękala atakowały z dystansu, z koła trafiła też Joanna Gędłek. Elblążanki wykorzystywały drobie błędy rywalek, przechwytywały piłkę i przeprowadzały kontrataki. Ich przewaga rosła z minuty na minutę i kwadrans przed zakończeniem spotkania prowadziły 28:18. Piłkarki Startu popełniły w tym spotkaniu niewiele błędów, czego nie można powiedzieć o chorzowiankach i zakończyły mecz wynikiem 40:28.

Wyniki wszystkich meczów turnieju:

Piotrcovia Piotrków Trybunalski - KPR Ruch Chorzów 31:30

EKS Start Elbląg - Młyny Stoisław Koszalin 34:32

Piotrcovia Piotrków Trybunalski - EKS Start Elbląg 34:28

KPR Ruch Chorzów - Młyny Stoisław Koszalin 34:26

EKS Start Elbląg - KPR Ruch Chorzów 40:28

Piotrcovia Piotrków Trybunalski - Młyny Stoisław Koszalin 24:22

Klasyfikacja końcowa:

1. Piotrcovia Piotrków Trybunalski

2. EKS Start Elbląg

3. KPR Ruch Chorzów

4. Młyny Stoisław Koszalin

W dniach 20-21 sierpnia, niestety bez udziału kibiców, odbędzie się turniej w Elblągu, w którym oprócz Startu zagra Piotrcovia Piotrków Trybunalski, Młyny Stoisław Koszalin oraz MKS PR Urbis Gniezno.

piątek:

11:00 EKS Start Elbląg - MKS PR Urbis Gniezno

12:45 Młyny Stoisław Koszalin - MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalskim

16:45 MKS PR Urbis Gniezno - Młyny Stoisław Koszalin

18:30 EKS Start Elbląg - Piotrcovia Piotrków Trybunalski

sobota:

10:30 MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski - MKS PR Urbis Gniezno

12:30 EKS Start Elbląg - Młyny Stoisław Koszalin