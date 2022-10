Start jedzie do medalistek

Piłkarki ręczne EKS w czwartkowy wieczór (20 października) zmierzą się z Kobierzycach z brązowymi medalistkami mistrzostw Polski. Celem drużyny Romana Monta jest wygrać czwarty mecz na wyjeździe i przeskoczyć kobierzyczanki w ligowej tabeli.

W 6. kolejce PGNiG Superligi kobiet piłkarki Startu czeka trudne zadanie. KPR Gminy Kobierzyce to zespół, który ostatnie trzy sezony zakończył na podium i podobny cel stawia sobie w bieżących rozgrywkach. Drużyna dowodzona przez Edytę Majdzińską sezon rozpoczęła wysokiego zwycięstwa nad chorzowiankami. W 2. kolejce okazała się lepsza o trzy bramki od koszalinianek, natomiast w następnych starciach musiała uznać wyższość mistrzyń i wicemistrzyń Polski. W ostatniej serii gier kobierzyczanki rywalizowały z beniaminkiem z Gniezna, z którymi wygrały różnicą siedmiu goli. Obecny bilans KPR to trzy zwycięstwa i dwie porażki. Identyczny dorobek punktowy mają elblążanki, zatem ta drużyna, która wygra w czwartkowy wieczór znajdzie się wyżej w ligowej tabeli. Na chwilę obecną Kobierki zajmują miejsce czwarte, EKS natomiast znajduje się pozycję niżej. - Zdajemy sobie sprawę, że czeka nas ciężki mecz na wyjeździe, ale jesteśmy zmotywowane i chcemy przywieźć cenne dla nas trzy punkty. Jesteśmy dobrze przygotowane do tego spotkania, to pierwszy mecz z tym zespołem w nowym sezonie i chcemy pokazać się z jak najlepszej strony - powiedziała Wiktoria Tarczyluk.

Watro wspomnieć, że od tego sezonu szeregi KPR wzmocniła Katarzyna Cygan, która przez kilka poprzednich lat zdobywała bramki dla Startu. Oprócz niej do zespołu dołączyła Patrycja Chojnacka. W bieżących rozgrywkach najwięcej bramek dla KPR rzuciła Mariola Wiertelak, jednak lepszą skutecznością może pochwalić się elbląska skrzydłowa Weronika Weber.

W minionym sezonie zespoły mierzyły się ze sobą czterokrotnie i za każdym razem zwyciężały podopieczne Edyty Majdzińskiej. Mamy nadzieję, że elbląski zespół znajdzie w końcu receptę na kobierzyczanki i do Elbląga wróci z kompletem punktów. Mecz w Kobierzycach rozpocznie się o godz. 19. Transmisje ze spotkania będzie można śledzić na platformie emocje.tv.

Czwartkowy pojedynek będzie ostatnim jaki nasza drużyna zagra przed reprezentacyjną przerwą. W listopadzie Polki rywalizować będą na mistrzostwach Europy.