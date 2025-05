Start ma najlepszą trenerkę i strzelczynię

Nie było zaskoczenia w kategorii Gladiator dla trener roku. Magdalena Stanulewicz została wybrana najlepszą trenerką Orlen Superligi Kobiet, a miano królowej strzelczyń przypadło Aleksandrze Zych.

Przypomnijmy, że elbląska drużyna otrzymała sześć nominacji do Gladiatorów 2024/2025. Kapituła złożona z dziennikarzy sportowych i ekspertów w kategorii trener roku nominowała Magdalenę Stanulewicz. Wśród nominowanych szczypiornistek znalazła się kapitan Startu Aleksandra Zych, którą wyróżniono w dwóch kategoriach - zawodniczka sezonu oraz boczna rozgrywająca sezonu. W kategorii wybór sezonu znalazła się Joanna Wołoszyk. Wśród najlepszych obrotowych znalazła się Klaudia Grabińska, a w kategorii odkrycie sezonu wyróżniono Zofię Chwojnicką.

O zwyciężczyniach w poszczególnych kategoriach decydowali kibice, zawodniczki i sztaby szkoleniowe klubów. Kibice głosowali na swoje faworytki w oficjalnej aplikacji Superligi, ich głosy stanowiły 40% wagi końcowego wyniku, natomiast pozostałe 60% to głosy oddane przez zawodniczki oraz sztaby szkoleniowe wszystkich klubów Orlen Superligi Kobiet. Głosowanie trwało do 21 maja, a wczoraj (25 maja), po ostatnim ligowym meczu, nastąpiło ogłoszenie wyników.

W kategorii trener roku zaskoczenia nie było. Magdalena Stanulewicz pozostawiła za sobą Bożenę Karkut i Marcina Palicę. Trenerka, która kończy pierwszy rok w Elblągu, osiągnęła wynik ponad oczekiwania. Była skrzydłowa ku zaskoczeniu wielu nie tylko awansowała ze swoimi zawodniczkami do najlepszej szóstki, ale ostatecznie zajęła z nimi wysokie 4. miejsce na koniec sezonu.

- Ten wynik troszeczkę przerósł nasze oczekiwania. Chcieliśmy na spokojnie budować drużynę i utrzymać się w Superlidze, maksymalnie wejść do pierwszej szóstki, a osiągnęliśmy świetny wynik. Główna zasługa to bardzo intensywna praca zawodniczek, które na co dzień przesuwały swoje granicę. Jestem z nich bardzo dumna i czuję satysfakcję, że te treningi przynosiły aż tak fajne efekty. Dziewczyny z każdym meczem dostawały wiatru w żagle i nie bały się podjąć walki z najlepszymi drużynami i to jest największy nasz sukces tego sezonu - powiedziała Magdalena Stanulewicz.

Tytuł Królowej Strzelczyń otrzymała zawodniczka, która w trakcie całego sezonu 2024/2025 rzuciła najwięcej bramek. Od dawna w stawce przewodziła Aleksandra Zych, która w 26 meczach zdobyła 161 goli. Tuż za nią z dorobkiem 155 bramek w 26 spotkaniach znalazła się Magdalena Drażyk z Kobierzyc.

Lista zwyciężczyń plebiscytu Gladiatory 2024/2025:

zawodniczka sezonu: Magdalena Drażyk (KPR Gminy Kobierzyce)

bramkarka sezonu: Monika Maliczkiewicz (KGHM Zagłębie Lubin)

skrzydłowa sezonu: Mariola Wiertelak (KPR Gminy Kobierzyce)

środkowa rozgrywająca sezonu: Lucyna Sobecka (Piotrcovia Piotrków Trybunalski)

boczna rozgrywająca sezonu: Katarzyna Cygan (MKS URBIS Gniezno)

obrotowa sezonu: Anastasiya Melekestseva (KPR Gminy Kobierzyce)

obrończyni sezonu: Joanna Drabik (KGHM Zagłębie Lubin)

odkrycie sezonu (do 23 lat): Anastasiia Bondarenko (KPR Ruch Chorzów)

wybór sezonu: Żaneta Lipok (MKS URBIS Gniezno)

królowa strzelczyń: Aleksandra Zych (Energa Start Elbląg)

trener sezonu: Magdalena Stanulewicz (Energa Start Elbląg