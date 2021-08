Start najlepszy na turnieju

Zakończył się turniej piłkarek ręcznych, którego gospodarzem był EKS Start. Podopieczne Marcina Pilcha rozegrały na nim trzy mecze, dwa z drużynami I-ligowymi i jedno z zespołem z najwyższej klasy rozgrywkowej. Elblążanki wygrały wszystkie spotkania i zajęły pierwsze miejsce. Zobacz zdjęcia z meczu finałowego.

Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet Pod Patronem Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego trwał trzy dni. Pierwszego dnia rywalizowały zespoły I-ligowe, natomiast drugiego do walki włączył się Start oraz Młyny Stoisław Koszalin. Elblążanki najpierw pokonały AZS AWF Warszawa, a następnie KS Kościerzyna. Z kolei koszalinianki rozprawiły się z Varsovią Warszawa i MKS PR Gniezno. Oba zespoły przystąpiły do turnieju osłabione. W szeregach Młynów zabrakło m.in. Hanny Rycharskiej, Adrianny Nowickiej i Anny Mączki. Z kolei w elbląskiej drużynie zagrac nie mogła Wiktoria Tarczyluk, Katarzyna Cygan, Patrycja Kozak i Nikola Szczepanik. Gospodynie potrzebowały kilka minut by wejść w mecz. Pierwsze akcje nie szły po ich myśli, nie wykorzystywały kontrataków, traciły piłkę i przegrywały 2:4. W końcu jednak zaczęły wykorzystywać bardzo dobrą dyspozycję Wiolety Pająk i zdobywały łatwe bramki. W 13. minucie rzut karny wykorzystała Joanna Wołoszyk i EKS prowadził 7:4. Podopieczne Marcina Pilcha grały nieźle w obronie i z minuty na minutę powiększały prowadzenie, by na przerwę udać się z siedmiobramkową zaliczką (16:9). Niestety w drugiej połowie meczu kontuzji stawu skokowego doznała Nikola Głębocka. Jej koleżanki powiększały prowadzenie, które w 40. minucie urosło do dziesięciu trafień. Elblążanki zdobywały bramki z kontrataków, trafiały z dystansu i pokonały Młyny Stoisław Koszalin 33:17.

Wyniki wszystkich meczów:

AZS AWF Warszawa - SPR Arka Gdynia 25:18

Varsovia Warszawa - KS Kościerzyna 27:28

AZS AWF Warszawa - MKS PR Gniezno 19:32

Varsovia Warszawa - Sambor Tczew 32:25

SPR Arka Gdynia - MKS PR Gniezno 11:32

KS Kościerzyna - Sambor Tczew 31:28

Ćwierćfinał A: EKS Start Elbląg - AZS AWF Warszawa 36:17

Ćwierćfinał B Młyny Stoisław Koszalin - Varsovia Warszawa 37:30

Mecz o VII miejsce: Sambor Tczew - SPR Gdynia 24:22

Mecz o V miejsce: AZS AWF Warszawa - Varsovia Warszawa 35:30

Mecz półfinałowy A: Młyny Stoisław Koszalin - MKS PR Gniezno 30:28

Mecz półfinałowy B: EKS Start Elbląg - KS Kościerzyna 39:23

Mecz finałowy: EKS Start Elbląg - Młyny Stoisław Koszalin 33:17

MVP turnieju wybrało Joannę Wołoszyk, najlepszą strzelczynią z dorobkiem 19 bramek została Paulina Stapurewicz, natomiast najlepszą bramkarką Natalia Filończuk.

Do startu ligi pozostało dziewięć dni. Fizjoterapeuta zespołu Michał Skorupa ma nadzieję, że kontuzjowane zawodniczki będą mogły zagra w meczu inauguracyjnym. - Turniej był dla naszych zawodniczek udany pod względem sportowym, jednak okupiony kolejnymi kontuzjami. Mam nadzieję, że uraz stawu skokowego Nikoli Głębockiej i Wiktorii Tarczyluk okaże się niegroźny. Aktualnie na ostatnim etapie rehabilitacji jest Nikola Szczepanik i Katarzyna Cygan. Mam nadzieję, że całą czwórkę będziemy mogli oglądać podczas pierwszego meczu ligowego z Koszalinem - powiedział fizjoterapeuta EKS.

Trener Marcin Pilch był zadowolony z wyników osiągniętych przez jego zespół. - Te mecze na pewno był potrzebne, bo testowaliśmy różne ustawiania. Dołączyła już do nas Paulina Kopańska, która wniosła dużo pozytywnych rzeczy w obronie i ataku. W meczach z I-ligowcami chcieliśmy dopracować obronę, pewne niuanse dwójkowe i trójkowe. Mecz z zespołem z Koszalina to już było zderzenie się z zawodniczkami z superligi. Oba zespoły zagrały w osłabionych składach, ale mogliśmy powalczyć z mocniejszym fizycznie zespołem. Było dużo fajnych fragmentów w obronie, w ataku była większa płynność gry i dużo bramek z kontry. Jestem zadowolony, brawa dla dziewczyn przede wszystkim za dzisiejszy mecz, ale i cały turniej - powiedział trener Startu.

8 września piłkarki Startu w Elblągu rozegrają swój pierwszy mecz z Młynami Stoisław Koszalin.