Start podejmie jarosławianki

W piątkowy wieczór (25 lutego) piłkarki ręczne Startu zmierzą się z aspirującą do medalu drużyną JKS Eurobud Jarosław. Elblążanki spróbują zrewanżować się jarosławiankom za dwie porażki poniesione w bieżącym sezonie. - Damy z siebie wszystko - zapowiadają szczypiornistki EKS.

Szczypiornistki Startu w 19. serii PGNiG Superligi kobiet zmierzą się z Eurobud JKS Jarosław. Elblążanki podejdą do tego spotkania w optymistycznych nastrojach, po tym jak pokonały na wyjeździe Piotrcovię Piotrków Trybunalski. Tym samym zespół Marcina Pilcha przerwał w końcu serie dziesięciu porażek z rzędu. Zawodniczki Startu bardzo chciałyby wygrać kolejne spotkanie, jednak JKS to bardzo trudny przeciwnik. W bieżącej kampanii elblążanki nie zdołały pokonać rywalek i ponosiły dość wysokie porażki. W pierwszej rundzie jarosławianki wygrały w Elblągu 24:18, natomiast u siebie zwyciężyły 29:23. Mimo tych porażek gospodynie piątkowego starcia liczą, że końcu znajdą sposób na rywalki. - Mamy za sobą dwa mecze z tym zespołem i po wyciągnięciu z nich wniosków, z determinacją będziemy walczyć o trzy punkty - powiedziała Paulina Peplińska. - Nasze przeciwniczki to godny rywal, dysponujący zagrożeniem na każdej pozycji. Nas cały czas określa się jako młody, ogrywający się dopiero zespół. Postaramy się udowodnić, że doświadczenia, które do tej pory zebrałyśmy w lidze, zaprocentują dojrzałą postawą oraz konsekwentną, skuteczną grą w ataku i w obronie - podsumowała rozgrywająca Startu.

Jarosławianki zgromadziły do tej pory 27 punktów i mają szansę by wywalczyć medal. Póki co najniższy stopnia podium zajmują kobierzyczanki, które mają zaledwie trzy punkty więcej od JKS. Zespół Reidara Moistada w sezonie 2021/2022 spisuje się całkiem nieźle. Sposób na niego trzykrotnie znalazło Zagłębie Lubin oraz MKS Perła FunFloor Lublin. Po trzy punkty urwały jarosławiankom Piotrcovia oraz KPR Gminy Kobierzyce. W ostatniej kolejce zawodniczki JKS rozbiły koszalinianki, wygrywając różnicą aż dwunastu bramek. W szeregach tej drużyny najskuteczniejsza jest reprezentantka Polski Magda Balsam, która świetnie wykańcza kontrataki, rzadko myli się z 7. metra i raczej nie zawodzi gdy trzeba wykończyć atak pozycyjny. Skrzydłowa w dotychczas rozegranych siedemnastu meczach zdobyła aż 105 bramek. Mocnym punktem JKS jest także Valentna Nestsiaruk, Sylwia Matuszczyk, czy Aleksandra Zimny. W styczniu do zespołu dołączyła Weronika Kodrowiecka, która już zdążyła pokazać że będzie silnym ogniwem tej drużyny. Zawodniczki Startu mają świadomość, że zdecydowanym faworytem piątkowego meczu będzie JKS, jednak chcą sprawić kolejną niespodziankę. - Damy z siebie wszystko - zapowiedziała Paulina Peplińska.

Mecz rozegrany zostanie w hali przy ul. Grunwaldzkiej, początek o godz. 17:30. Bilety na to spotkanie można nabyć na stronie Abilet.pl, natomiast transmisję przeprowadzi kanał emlocje.tv.

Zobacz tabelę i terminarz PGNiG Superlig kobiet.

Patronem medialnym Startu jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl