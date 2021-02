Start w końcu zwyciężył

Aż dwadzieścia tygodni musieliśmy czekać na ligowe zwycięstwo szczypiornistek Startu. W końcu, w meczu dwóch osłabionych drużyn, skuteczniejsze były elblążanki, które wygrały w Jarosławiu z JKS Eurobud 25:24.

Elblążanki ostatnie ligowe zwycięstwo odniosły 19 września minionego roku. Potem przegrały aż jedenaście meczów, przez co okupują przedostatnie miejsce w superligowej tabeli. JKS Eurobud Jarosław także nie może zaliczyć tego sezonu do udanych, bowiem przed rywalizacją z EKS miał na swoim koncie tylko jedno zwycięstwo więcej. Oba zespoły borykają się z problemami kadrowymi i w dzisiejszym (7 lutego) meczu miały do dyspozycji zaledwie po jedenaście zawodniczek. Trener Andrzej Niewrzawa mógł dziś wykorzystać umiejętności Barbary Choromańskiej oraz Pauliny Stapurewicz, które pauzowały w ostatnich meczach.

Od pierwszych minut potyczki w Jarosławiu aktywna była Joana Waga, która wywalczyła dwa rzuty karne, a na gole zamieniła je Nikola Szczepanik. Elblążanki bardzo długo rozgrywały piłkę, często oddawały rzuty przy wzniesionych dłoniach sędziów, a kilka ich rzutów odbiła Karolina Szczurek. Gospodynie z kolei dość szybko wznawiały ataki i gdy trafiły na 6:5, o przerwę poprosił Andrzej Niewrzawa. Po wznowieniu jego podopieczne nie wykorzystały gry w przewadze, a wręcz przeciwnie łatwo traciły piłkę i miały już trzy bramki straty. W końcu, po sześciu minutach bez bramki, celny rzut oddała Vanessa Agović. Chwilę później na parkiecie pojawiła się Alicja Pękala, skrzydło na rozegranie zamieniła Nikola Szczepanik, a między słupkami Wioletę Pająk zastąpiła Magdalini Kepesidou. Elblążanki musiały gonić wynik, a gdy dwa rzuty obroniła Karolina Szczurek, jej drużyna powiększyła prowadzenie do czterech goli (13:9). Zaraz po pojawieniu się na boisku, do siatki trafiła Paulina Stapurewicz. W pierwszej połowie przyjezdne miały problemy w ofensywie, kilkukrotnie ich podania wpadły prosto w ręce rywalek. Wynik pierwszej połowy na 13:11, po ładnym podaniu od Joanny Wagi, ustanowiła Katarina Bojcić.

Po zmianie stron trwała wyrównana walka, a bramki padały raz z jednej, raz z drugiej strony, do wyniku 16:13. Oba zespoły popełniały sporo błędów, jednak przed stratą kolejnych goli elbląską drużynę ratowała Magdalini Kepesidou. Piłkarki EKS powoli odrabiały straty, a gdy w 41. minucie swoją pierwszą bramkę zdobyła Joanna Gędłek, w końcu udało się doprowadzić do remisu po 16. Indolencja strzelecka gospodyń trwała sześć minut. Chwilę później na ławkę kar powędrowała najskuteczniejsza zawodniczka JKS Aleksandra Zimny. W końcu szczypiornistki EKS wykorzystały grę w przewadze, do siatki trafiła Barbara Choromańska, piłkę przechwyciła Joanna Waga i trafiła do pustej siatki. Kolejne trafienie przyjezdnych zmusiło trenera Reidara Moistada to wzięcia przerwy. Niestety elblążanki szybko roztrwoniły dwubramkowe prowadzenie i w 49. minucie było 20:20. W kolejnych minutach obie drużyny popełniały sporo błędów i wynik oscylował w okolicach remisu. W szeregach Startu skuteczna była Vasensa Agović, która w ciągu kilku minut trafiła do siatki trzykrotnie. Ostatnie minut spotkania to niecelne próby obu zespołów albo straty. Przy stanie 24:24 porozmawiać ze swoimi zawodniczkami postanowił Andrzej Niewrzawa. Po wznowieniu rzut karny wykorzystała Joanna Waga, kolejny strzał obroniła Magdalini Kepesidou, a ofiarnie w obronie ustawiła się Milica Rancić i trzecie zwycięstwo Startu w sezonie 2020/2021 stało się faktem.

JKS Eurobuj Jarosław - EKS Start Elbląg 24:25 (13:11)

JKS: Szczurek, Ciąćka - Zimny 9, Pietras 4, Kozimur 3, Nestsiaruk 3, Matuszczyk 2, Guziewicz 1, Parandii 1, Strózik 1, Mikosz.

EKS: Pająk, Kepesidou - Agović 5, Szczepanik 5, Waga 5, Bojcić 3, Choromańska 3, Gędłek 2, Stapurewicz 2, Pękala, Rancić.

13 lutego Start zagra pierwszy mecz III rundy. Tego dnia do Elbląga zawita drużyna Młynów Stoisław Koszalin.

