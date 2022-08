Start zaprasza na turniej

W najbliższy weekend (27-28 sierpnia) kibice elbląskiego Startu w końcu będą mogli zobaczyć drużynę podczas meczów kontrolnych. W sobotę, podczas Święta Chleba, odbędzie się także prezentacja zespołu.

Podopieczne Romana Monta ma już za sobą kilka meczów kontrolnych. W minionym tygodniu w Elblągu zespół rozegrał sparing z Varsovią Warszawa, a kilka dni wcześniej mierzył się w Kościerzynie z Bukowsko-Dopniewski KPR. W obu spotkaniach elblążanki wygrały wyraźnie. Kolejnym sprawdzianem był udział w turnieju w Gnieźnie, gdzie mierzyły się z gospodyniami oraz dwukrotnie z Frankfurt HC. W pierwszym nieoficjalnym meczu z zespołem 3. ligi niemieckiej elblążanki wygrały 34:26. W drugim starciu z tą drużyną zwyciężyły 27:22, natomiast z MKS PR Gniezno przegrały 23:24.

- W nieoficjalnym meczu z Frankfurtem udało nam się zwyciężyć i wiedziałyśmy, że ten drugi mecz będzie trudniejszy i taki też był. Miałyśmy małe ubytki w składzie przez drobne urazy, ale pokazałyśmy charakter i wyszłyśmy z niego zwycięsko. Mecz z Gnieznem od początku był wyrównany, ale udało nam się wyjść na prowadzenie. Niestety, nie udało się dociągnąć tego wyniku do końca i dosłownie w samej końcówce gospodynie wyszły na prowadzenie. Dzięki temu turniejowi wiemy, na czym stoimy i będziemy to korygować do rozpoczęcia ligi. Jeśli chodzi o zgranie zespołu, to jest coraz lepiej, dalej dopracowujemy różne elementy i już nie możemy doczekać się pierwszego meczu ligowego - powiedziała Paulina Kopańska.

Zanim jednak elblążanki powalczą o pierwsze punkty ligowe, czekają je kolejne sparingi. W najbliższy weekend (27-28 sierpnia) Start będzie gospodarzem Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Turniej odbędzie się na Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Grunwaldzkiej 135 w Elblągu, a udział w nim, oprócz gospodyń, weźmie MKS PR Urbis Gniezno, Młyny Stoisław Koszalin oraz SPR Arka Gdynia. Wstęp na mecze jest wolny. W sobotę, podczas Święta Chleba, odbędzie się prezentacja drużyny. Zespół zostanie zaproszony na scenę na placu przy Katedrze o godz. 15:30

Plan turnieju

Sobota (27 sierpnia):

11:00 EKS Start Elbląg - SPR Arka Gdynia

13:00 Młyny Stoisław Koszalin - MKS PR Urbis Gniezno

17:00 Młyny Stoisław Koszalin - SPR Arka Gdynia

19:00 EKS Start Elbląg - MKS PR Urbis Gniezno

Niedziela (28 sierpnia):

10:30 SPR Arka Gdynia - MKS PR Urbis Gniezno

12:30 EKS Start Elbląg - Młyny Stoisław Koszalin

13:45 Zakończenie turnieju